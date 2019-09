Mama Luizei, reacție după ce a aflat că are de plătit o amendă consistentă: Am spus că îmi asum tot ce se va întâmpla

Georgeta Melencu, mama Luizei, a fost amendată de procurorii DIICOT cu suma de 5.000 de lei. Mama Luizei a refuzat în repetate rânduri să vină la sediul DIICOT pentru a i se preleva probe biologice.

Mama Luizei a avut o primă reacție după aflarea acestei vești. Femeia spune că nu a primit încă niciun document și că informația a aflat-o de la jurnaliști.

„Asta e, ce putem să facem?! A fost decizia mea să nu mă prezint, am spus că îmi asum tot ce se va întâmpla. Nu mai am încredere, din acest motiv nici nu m-am prezentat. De atâtea luni pe noi ne folosesc doar atunci când au nevoie, în rest nu ne spune nimeni nimic, nu ne explică, nu ne dă răspunsuri. N-am primit deocamdată niciun document, am auzit şi noi de la jurnalişti de amendă, vedem mâine“, a declarat Monica Melencu, potrvit adevarul.ro.