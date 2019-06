Marian Godină, reacție la disputa dintre Paraziții și sindicatul polițiștilor: „Am citit cu întristare și dezamăgire acea postare”

Sursă foto: Facebook Marian Godină

Marian Godină, poliţist la Serviciul de Acţiuni Speciale (SAS), a comentat, pe blogul său, anunţul preşedintelui Sindicatului Naţional Al Agenţilor de Poliţie (SNAP), Iulian Surugiu, conform căruia va da în juecată trupa ”Paraziţii” pentru „mesajul ofensator“ la adresa poliţiştilor din România din piesa „Antimiliţie“.

Marian Godină a punctat faptul că nu Poliţia Română va acţiona în instanţă pentru versurile melodiei, aşa cum s-a vehiculat în unele ştiri pe paginile de facebook, ci este vorba despre un sindicat al poliţiştilor.



„E plin Facebook-ul de știrea că polițiștii dau în judecată trupa „Paraziții” pentru versurile melodiei „Antimiliție”. Asta chiar e o știre, numai că lucrurile nu stau chiar așa.

Cei care au anunțat că vor acționa în instanță trupa nu sunt nici „Poliția Română” ca instituție și nici „polițiștii”.

E vorba de un sindicat al polițiștilor, al cărui număr de membri nu îl cunosc. Teoretic, respectivul sindicat își reprezintă acei membri, dar sunt convins că nici măcar aceia nu au fost întrebați ce părere au despre această acțiune în instanță. Așadar, aș concluziona că această decizie aparține unui număr restrâns de oameni, liderii sindicatului, unii dintre ei nefiind polițiști”, a scris Marian Godină.

Mai mult acest a subliniat că prima reacție pe care a văzut-o privind acea melodie, venită din partea unui poliţist care se întreba dacă ar putea încheia un proces-verbal, a fost pe un grup închis de Facebook.

Citește Și Sindicatul din Poliţie dă în judecată trupa Paraziţii pentru versurile calomnioase din noua piesă

„Prima reacție la acea melodie, venită din partea unui polițist, am văzut-o pe un grup închis de Facebook, cu câteva mii de membri, majoritatea, dacă nu toți, polițiști. Atât activi cât și pensionari. Respectivul polițist se întreba dacă, pentru acele versuri, nu ar putea încheia un proces-verbal prin care membrii trupei „Paraziții” să fie sancționați contravențional.

Am citit cu întristare și dezamăgire acea postare, întrebându-mă câtă minte îți trebuie ca măcar să-ți treacă prin cap așa ceva.

Mi-a venit inima la loc când am citit comentariile, un adevărat festival.

Aproape toate îl ironizau și îl întrebau dacă mai are și alte idei la fel de mărețe. Mulți polițiști spuneau că au ascultat respectiva melodie chiar și în mașina de poliție și nu s-au simțit lezați deloc.

Ba chiar îmi aduc aminte de melodia „Trei agenți” care era în mare vogă prin Loganurile de poliție, la vremea ei”, a mai scris acesta.

CITEȘTE aici întreaga postare.