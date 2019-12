MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Felicitări, urări, SMS-uri și mesaje pe care le poţi transmite de Moş Nicolaie celor care îşi serbează astăzi onomastica. Texte cu mesaje de Moș Nicolae haioase și amuzante. Texte și statusuri deosebite de Sfântul Niculae. Urări creștine de Sf. Nicolae.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, în fiecare an, în data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a invinge“), si laos, „popor“, putându-se tălmaci prin „obștească biruință“.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sper ca Moș Nicolae sa-ti umple ghetuțele cu tot ceea ce ti-ai dorit!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. A venit Moș Nicolae! La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Ho, ho, ho! Nu știu ce cadouri iți va aduce Moș Nicolae, dar eu iți trimit o mulțime de îmbrățișări si gânduri călduroase!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cu ocazia Sântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Bucuria lumii toata, zi de zi-n ușa sa-ti bata, bunul Moș Nicolae sa-ti dea, tot ce iți dorești si ai vrea!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți doresc ca de Sfântul Nicolae sa ti se împlinească o parte din vise, celelalte sa ti le împlinească Moș Crăciun!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Abia aștept sa vina Moș Nicolae, vreau sa îmi aducă foarte multe cadouri. Sa nu ne aducă nuielușe ca am fost cuminți tot anul… te iubesc Moș Nicolae!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Ziua de 6 Decembrie sa aducă tuturor romanilor multa sănătate si fericire si ca spiritul acestei zile sfinte sa nu fie uitat.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Începând cu 6 decembrie, in perioada sărbătorilor de iarna oamenii sunt mai buni, mai frumoși, mai înțelepți si fac gesturi minunate fata de toți cei dragi. Fie ca aceasta perioada sa iți aducă si ție multe zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău si sa poți împărtăși tot ce ai tu mai bun cu ei.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Înnoiește-ti sufletul tău bun, așa cum li știu eu si trăiește câteva momente de fericire si mulțumire, si uita-te in ghetuțe! Ai sa găsești un gând bun de la mine. Te sărut!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Un trandafir o floare si-o raza de soare sa-ti lumineze inima in aceasta zi deosebita. LA MULȚI ANI!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De Sfântul Nicolae va doresc sa aveți parte de cizmulițe pline de cadouri si cu lipici la fericire.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Fie ca celor care nu ați fost cuminți sa aveți norocul ca Moș Nicolae sa va umple ghetuțele cu nuielușe, dar din ciocolata.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cu ocazia Sfântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cu ocazia sfanțului Nicolae iți doresc multa sănătate, fericire si nu in ultimul rând multa bucurie in viată! Sa fii iubit si sa ai parte numai de lucruri frumoase!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De Sf. Nicolae, fie ca cei dragi sa te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sfântul Nicolae sa te călăuzească mereu in viată. LA MULȚI ANI!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multa sănătate multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sufletul tău sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primească in brațele-i pline de căldura si duioșie, iar norocul sa te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți urez La mulți ani si fie ca Sfântul Nicolae sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. La mulți ani si voioșie, Domnul alături de tine sa fie, Bucurii sa-ti dăruiască Nimic sa nu-ti lipsească!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Ne gândim cu toții la tine si pentru ca astăzi este o zi speciala iți uram un sincer La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sper ca ziua numelui tău sa iți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe sa devina realitate. La mulți ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sa ai parte de sănătate, multe realizări si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La mulți ani, de ziua numelui!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Fie ca sfinții ce te protejează sa-ti aducă mult noroc, fericire si împliniri. Sa ai o zi minunata!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Ziua numelui sa-ti fie plina de realizări si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viată ta! La mulți ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros La Mulți Ani multa sănătate, realizări si tot ce va doriți alături de cei dragi.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si sa ai parte numai de zile senine si însorite!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De ziua numelui tău iți doresc sa ai o zi superba si un an plin de realizări. La mulți ani încununați de succes!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urâri pentru o zi minunata si un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. O zi speciala pentru un angajat deosebit. La mulți ani de ziua numelui tău!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului numai bine.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vieții tale, lasă-i astăzi sa se împletească intra-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti împodobească viată si sa-ti vezi împlinite toate dorințele.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți doresc o ora de liniște, o zi de pace, o săptămâna de soare, un an de iubire, un veac de sănătate si un mileniu de bani. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Daca toata lumea iți dorește ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iți urez ca toate zilele ce urmează sa fie pline de bucurii si realizări astfel încât acest nou an sa iți umple sufletul de voie buna. La mulți ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți urez La Mulți Ani, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De ziua numelui tău si in orice alta zi iți urez sa ai parte de momente speciale, cu bucurii si sa ramai cu multe amintiri plăcute. Sa ai o zi excelenta!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa va însoțească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Nicolae cat mai frumoasa!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De ziua ce-ti surâde-n prag Si-i porți frumosul nume, Eu iți doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Când orologiul nopții va limita hotarul Si cu bătăi scurte va mai trece un an In cinstea tinereții vom ridica paharul, Urând-ti: sănătate si un sincer LA MULȚI ANI!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Un cer senin si fără nori Ca viată ta sa fie Sa ai in cale numai flori Succes si bucurie!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Din adâncul sufletului iți doresc ca anii ce se scurg sa treacă precum razele soarelui mângâie o trestie umeda si bătuta de vânt, precum iubirea alina sufletele suferinde. Sa fii fericita si mereu însoțita de cei care merita sa te iubească. LA MULȚI ANI !!!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Ne face deosebita plăcere sa-ti transmitem, cu prilejul zilei numelui, urâri călduroase de sănătate, liniște sufleteasca si bucurie, ție si celor ce-ti sunt dragi. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Apropii du-se o mare zi de sărbătoare, Sfârâia si ziua numelui tău, primește din partea mea multe urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu sa te călăuzească in tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. O zi frumoasa este mâine, o zi frumoasa pentru tine. O floare si un sincer La Mulți Ani! Sa crești mare si frumoasa si sa fii si sănătoasă.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De Sfântul Nicolae, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta bunătatea si dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare si iubitoare.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Onomastica fericita! Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungească in multe altele aducătoare de bucurii. LA MULȚI ANI!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți doresc pe vânt ce bate, multa multa sănătate si pe stele ce lucesc fericire iți doresc. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar in lume sa găsești numai fericire. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cântecul unei privighetori si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște, pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. De ziua numelui tău, iți doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleșească si sa strălucească in calea ta către fericire si succes. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Iți urez La Mulți Ani, pentru ca porți acest nume. Fie ca Sfântul Nicolae pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sf. Nicolae sa te călăuzească mereu in viată.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Paraschiva, îngerii sa-ti călăuzească pașii si Sfântul Nicolae sa-ti lumineze drumul in viată. La Mulți Ani!

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. La Mulți Ani, de Sf Nicolae! Sa ai parte de multa sănătate, bucurii si multe împliniri. Sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu.

MESAJE DE SFÂNTUL NICOLAE. Sfântul Mihail sa iți călăuzească pașii, sa iți aducă bucurie in suflet si sa fie întotdeauna cu tine. La Mulți Ani!