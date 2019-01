Ministrul Muncii, mesaj pentru cei care își doresc o pensie mai mare: „Ar trebui să îşi mai ia un job şi să îşi crească veniturile”

Foto: Agerpres

Pensiile ar trebui să se bazeze strict pe contributivitate, iar cine doreşte o pensie mai mare ar trebui să îşi mai ia un job şi să îşi crească veniturile, a declarat miercuri seara, la un post de televiziune, ministrul Muncii, Marius Budăi.



„E un sistem pe care nu îl gestionează ministrul Muncii. La un moment dat s-au dat nişte legi. Noi le respectăm acum. Clar că trebuie văzute...Dacă aţi vrea să vă spun strict părerea mea, ca actual ministru al Muncii, acum eu aş spune că totul ar trebui să se bazeze pe contributivitate. Asta este strict, dacă ar fi doar după mine, Marius Budăi, totul ar fi pe contributivitate. Cât am contribuit. Vreau să am o pensie mai mare, mai îmi iau un job. De altfel, dacă vreau să am şi un venit mai mare mai îmi iau un job. Dacă vreau şi mai mult încerc să fac şi mai mult, cât pot, cât îmi permite. Eu sunt un om care am avut la un moment dat mai multe job-uri. Nu am stat numai în job-ul de la stat, din sistemul de asistenţă socială, am lucrat şi după program, deci nu e o problemă”, a spus Marius Budăi, întrebat dacă este „fericit că există pensii speciale”.

