Foto: pixabay.com

PENSII 2020. Ministrul Muncii vine cu veşti îmbucurătoare pentru pensionari: numărul dosarelor cu termene întarziate de recalculare a pensiilor a fost redus aproape la jumătate.

PENSII 2020. Totodată, Violeta Alexandru acuză PSD că a premeditat întârzierea recalculării pensiilor.

PENSII 2020. „La două săptămâni de la prima situaţie pe care am cerut-o Casei Naţionale de Pensii cu privire la cauzele întârzierii în recalcularea dosarelor de pensii, o situaţie semnalată de sute, mii de pensionari, rezultatele acestui demers arată că numărul a scăzut la jumătate. Situaţia mi-a fost prezentată detaliat faţă de primul moment al evaluării pe care am făcut-o şi mi-a arătat că, faţă de 14.452 de dosare cu termene mult depăşite faţă de cele 45 de zile prevăzute în lege, am ajuns astăzi la 8.767. Ceea ce vă arată că ne apropiem de jumătatea numărului total de pensii întârziate în recalculare. Subliniez faptul că observ o atitudine în general cooperantă din partea directorilor Caselor locale de pensii”, a spus Violeta Alexandru.