Ministrul Sănătății a cerut o anchetă în cazul primarului decedat la Spitalul Săveni: „Vreau să aflu adevărul”

Direcţia de Sănătate Publică Botoşani face verificări în cazul primarului comunei Vorniceni, Toader Leampăr, care a decedat, joi, în unitatea spitalicească din oraşul Săveni, la scurt timp după ce a fost consultat, a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.



Potrivit acesteia, asigurarea continuităţii liniilor de gardă şi a unui act medical de calitate ţine de managementul spitalului.



"Organizarea activităţii medicale într-un spital ţine de managementul spitalului. Asigurarea continuităţii liniilor de gardă şi tot ce ţine de asigurarea unui act medical de calitate şi corespunzător. Până la urmă, aştept un răspuns de la DSP Botoşani care verifică modul în care s-au desfăşurat lucrurile. Am înţeles că acolo există o secţie exterioară, a fost un spital transformat în secţie exterioară, că există două secţii teoretic - paturi de medicină internă şi pediatrie. Vreau să văd exact cu funcţionează, dacă sunt medici, care este numărul de cazuri, pentru că eu din ceea ce am văzut există doi medici acolo, unul din medici era în concediu de odihnă, altul în concediu de boală. Spuneau că cel care a mers în concediu de boală este din cauza epuizării. Eu am verificat prezentarea la camera de gardă - avea un număr mic de cazuri, nu se putea compara cu o unitate de primiri urgenţe. Vreau să aflu adevărul. Continuitatea asistenţei medicale într-o unitate sanitară este asigurată de management. Dacă există un caz de urgenţă, pentru că există posibilitatea ca un medic să fie ocupat când se prezintă cineva la camera de gardă, există apelul la 112 care îţi poate aduce un echipaj de ambulanţă sau SMURD", a afirmat Pintea, la sediul Ministerului Sănătăţii.



Primarul comunei Vorniceni din judeţul Botoşani, Toader Leampăr, a decedat, joi, în unitatea spitalicească din oraşul Săveni, la scurt timp după ce a fost consultat de cadrele medicale.



Unitatea medicală din Săveni este Secţie exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, iar primarul a ajuns acolo în urma unui infarct.



În urma unor investigaţii medicale de care a beneficiat, acesta a decis să plece, însă, la scurt timp, s-a prăbuşit din picioare pe treptele fostului spital orăşenesc.



La faţa locului a fost chemat şi un echipaj de la staţia din Săveni a Serviciului Judeţean de Ambulanţă, dar şi o ambulanţă SMURD - TIM cu medic de la Botoşani, care însă nu au mai putut să îl salveze pe primar.



Primarul oraşului Săveni, Relu Târzioru, susţine că, la momentul producerii evenimentului, în spital nu se afla niciun medic, aceştia fiind în concediu.



"Din punctul meu de vedere e o dramă, pentru că mor oameni din cauza incompetenţei unor factori de decizie care nu iau decizia de a transfera un medic care ia 200 de milioane lei (20.000 de lei - n.r.) salariu de la Botoşani ca să facă o gardă la Săveni, un spital care este în subordinea Consiliului Judeţean şi al Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani. Pur şi simplu, au dat concedii la medici şi au închis spitalul. Cineva trebuie să răspundă pentru asta. Întâmplarea face că a murit un primar, dar putea să fie orice, putea să fie un copil", a afirmat Târzioru.



Pe de altă parte, reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani susţin că primarul a fost văzut de un medic, însă alesul local ar fi luat decizia unilaterală de a părăsi unitatea sanitară.