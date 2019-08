Ministrul Sănătății: Nota Spitalului Judeţean Brăila a crescut la 8,5 de la 6, cât era în martie

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, aflată în vizită la Brăila, a verificat în cursul zilei de marți conditiile din secția exterioară de Psihiatrie Cronică a Spitalului de Psihiatrie Brăila. Secția are 140 de paturi și 139 de pacienți internați.

„Secția arată normal pentru una de profil. Au personal angajat în limita superioară a normativului. Aici lucrează 2 medici și 24 de asistente. Zilele acestea au mai fost scoase la concurs 6 posturi de asistente. De asemenea, vor mai fi scoase la concurs 4 posturi de infirmiere.

Am discutat cu personalul medical despre posibilitatea alocării de fonduri pentru investiții în infrastructură, dar și despre modificările legislative viitoare în vederea îmbunătățirii actului medical pentru pacienți”, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Ministrul Sănătății va invita săptămâna viitoare la discuții comisia de specialitate a MS și reprezentanții ONG - urilor pentru identificarea măsurilor urgente pe termen scurt ce trebuie luate în acest domeniu.

De asemenea, Sorina Pintea a declarat marţi că nota acordată Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila a crescut la 8,5 de la 6, cât era în luna martie, când a vizitat unitatea spitalicească şi a promis că revine pentru a vedea dacă au fost remediate aspectele semnalate.



„În 18 martie, când am fost, am vizitat partea mai urâtă a spitalului. Acum, cu siguranţă, văzând Maternitatea, am observat şi faptul că există circuite, că este limitată vizita pe anumite secţii, că este foarte curat şi se vede că nu a fost făcut curat astăzi. M-am uitat un pic pe rata infecţiilor asociate actului medical, iar acolo sunt foarte puţine, pentru că se respectă, în sfârşit, nişte reguli, deci nota creşte la 8,5”, a declarat ministrul Sănătății.