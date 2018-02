Mirabela Dauer, despre dieta care i-a afectat rinichii. Multe femei din România au încercat-o

Mirabela Dauer a confirmat faptul că i s-a extirpat un rinichi degradat. După intervenţia chirurgicală, artista se simte bine şi se recuperează.

“Dragii mei, nu m-am gândit că e o mare ştire faptul că a trebuit să suport o intervenţie chirurgicală. Da, dragilor, am trecut printr-unul dintre acele momente! De fapt, doctorii au trecut! Vă daţi seama ce se întâmpla dacă nu ieşea bine?! Acum mă relaxez, pentru că urmează o perioadă de recuperare, ceea ce pe mine mă enervează, doar mă ştiţi cât de activă sunt! Şi în plus abia aştept să revin în faţa voastră să vă dăruiesc din sufletul meu, prin cântec. Asta e marea mea bucurie. Ce să facem, în viaţă trecem şi prin clipe mai dificile şi-atunci ne sprijinim pe sentimente adevărate, iar eu am avut tot sprijinul din dragostea voastră, a fanilor mei. Vă iubesc şi vă mulţumesc! Şi ne revedem foarte curând. Vă îmbrăţişez tare, tare”, a scris Mirabela Dauer.

În noiembrie 2017, Mirabela Dauer a recunoscut că a început să se simtă rău în urma unei diete celebre, pe care au încercat-o multe femei din România, dieta Dukan (dietă bazată pe consumul de proteine, în detrimentul glucidelor şi lipidelor). “M-am săturat de diete. Nu au avut efect. Am ţinut tot ce exista, inclusiv Dukan. Da, am avut probleme, am ţinut 6 luni Dukan. Nu am avut probleme cu ficatul, ci cu rinichii. Prea multe proteine, eu şi aşa sunt mâncătoare de carne“, a declarat Mirabela pentru wowbiz.ro.