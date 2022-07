Momente emoţionante în Portul Constanţa! Tinerii marinari şi-au revăzut familiile după un voiaj de 54 de zile

După două luni pe mare în care marinarii au reuşit să îşi depăşească toate temerile şi să ţină piept cu brio provocărilor, acum îşi pot da în sfârşit frâu liber emoţiilor. Revederea cu cei dragi la revenirea bricului Mircea în Portul Constanţa a fost un moment cu totul special pentru tinerii studenţi.

"Perioada aceasta a fost foarte grea pentru noi ca părinţi. E pentru prima oară când a fost plecată 54 de zile, dar am ţinut legătura tot timpul prin telefon", spune o femeie care şi-a aşteptat fiica.

Pentru mulţi dintre cei 100 de studenţi plecaţi pe mare această oportunitate a reprezentat prima expediţie de acest fel pe mare şi un vis împlinit.

Alături de 92 de studenţi ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân au fost prezenţi şi 8 studenţi străini de la universităţi partenere din ţări precum Polonia, Statele Unite, Regatul Unit sau Bulgaria.

"Am învăţat foarte multe lucruri noi, lucruri pe care nu le-am putut învăţa în Polonia pentru că nu am mai călătorit pe o asemenea navă. În consecinţă, a fost solicitant la început, dar a fost o experienţă grozavă per total", spune un student polonez.

Studenţii care au participat în acest stagiu de practică au avut parte şi de o noutate: pentru prima dată după 48 de ani Bricul Mircea a acostat şi în Egipt.