Nicoleta din Iași se afla într-un parc, când doi polițiști s-au apropiat de ea: „E strigător la cer!”

O ieșeancă se afla într-un parc, când doi polițiști s-au apropiat de ea! Ce a urmat este de-a dreptul incredibil.

Femeia a fost amendată cu 150 de lei pentru că a stat cinci minute într-un leagăn, deși alături de ea, mai mulți copii, distrugeau obiectele din jur.

„Aveti grija ce faceti prin parcuri ca politia locala vegheaza.

Aseara am primit amenda pt ca am folosit leaganul 5 minute exact cand ma dadeam.jos sa plec. Macar de stateam mai mult.

In timp ce scriau amenzile, ca mai eram cu cineva, niste copiii nesupravegheati, ceea ce incalca mult mai mult regulamentul, sareau pe calutii din parc cu picioarele si le-am atras atentia ca asa ceva nu se poate! Nu sunt o golanca, ies din casa rar pt ca invat si folosesc un leagan iar langa noi se intampla asta si nu vedeti? Colegul celui care mi-a scris amenda, fiind mai recalcitrant de la inceput mi-a strigat ca nu ii spun eu cum sa isi faca meseria, ei sunt doar 2 si acum au treaba cu noi, nu pot fi in acelasi timp si aici si acolo. Mi s-a parut strigator la cer ca poti sa fii asa incorect. Acei copii care erau la 11 noaptea singuri in parc au fost goniti in final pt ca distrugeau leaganele extrem de evident si atat.

Iar eu ca un cetatean salariat am luat amenda pt ca am depasit limita de varsta.

Deci...fiti cu bagare de seama!”, a scris Nicoleta pe pagina sa de Facebook, potrivit Ziarul de Iași.