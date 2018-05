Foto: Pixabay.com

Raluca Zdrobiş, o femeie cu doi copii, nu a primit bilete la cinema în București dintr-un motiv ulutior. Tânăra mamă spune că a cerut un pachet „Family” pentru a merge la film împreună cu fetița și băiețelul ei. Femeia s-a considerat discriminată deoarece face parte dintr-o familie monoparentală, iar pachetul „Family” pe care voia să-l cumpere este destinat familiilor formate din doi adulți și unul sau doi copii.

„Am aflat, cu stupoare, că eu și cei doi copii din dotare nu formăm o familie (…) că trebuie să fie o mamă și un tată ca să se poată beneficia de această ofertă. Și să vedeți motivul halucinant pentru care nicio alt fel de familie nu poate beneficia de oferta lor: familia este formată din mamă, tată și unul sau doi copii…. Atât! Și nici măcar nu glumesc! Acesta a fost argumentul…”, a povestit Raluca Zdrobiș pe blogul ei.

Tânăra spune că nu a reușit să o convingă pe vânzătoarea de la casa de bilete.

„Eu, mamă singură de mulţi, mulţi ani, am încercat să o înduplec (pe vânzătoarea de la casa de bilete, n.red.) şi să îi explic că şi noi, deşi nu există decât un adult în ecuaţie, tot familie ne numim. Că matematica simplă spune că: două bilete pentru copii şi doar unul pentru un adult sunt mai ieftine decât două bilete pentru adulţi şi unul singur de copil… datorită preţului redus la biletele pentru copiii sub 12 ani. Oricâte argumente aduceam eu, doamna de la bilete a rămas fermă pe poziţii – nu se poate! Nici supervizoarea, sau cine era cealaltă angajată care a intervenit, nu s-a lăsat înduplecată de explicaţiile mele. Replica ei a fost de milioane: «Doamnă, nu înţelegeţi că nu există familii cu un singur adult? Familia are doi adulţi şi unul sau doi copii… sau, în cazuri mai rare, mai mult de doi». Vorbele ei m-au rănit, m-am simţit discriminată, mică, inutilă, batjocorită. Da, batjocorită, aţi citit bine”, a mai povestit ea.

„Ne cerem scuze, incidentul prin care a trecut doamna Raluca Zdrobiş este unul regretabil. Ne întristează faptul că dânsa s-a simţit discriminată şi marginalizată în cinematograful nostru. Intenţia Hollywood Multiplex este de a oferi pachete promoţionale pentru tot publicul nostru, iar denumirea acestora este generică. Este o practică comercială comună pieţei operatorilor de cinema din România. În cazul pachetului Family, oferta este valabilă pentru doi adulţi şi un copil sau doi adulţi şi doi copii – în cazul celor dintâi, pot fi mamă, tată, bunic, mătuşă, unchi, prieteni, apropiaţi etc. Această ofertă nu defineşte conceptul de familie şi nici nu manifestă o atitudine”, a declarat Gianina Ciobanu, director general Hollywood Multiplex Operations.

Potrivit sursei citate, cinematograful va regândi ofertele de tip „Family”.