O iarnă geroasă ar putea forţa România să importe şi mai multă energie. Efectul: facturi mai mari la curentul electric

1 minut de citit Publicat la 10:10 10 Noi 2025 Modificat la 10:10 10 Noi 2025

O iarnă geroasă ar putea forţa România să importe şi mai multă energie. Foto: Getty Images

Autoritățile pregătesc scenarii pentru o iarnă geroasă. Ţara noastră ar putea avea nevoie, în lunile următoare, de mai multă energie de import de cât poate lua prin actualele conexiuni. Dispeceratul Energetic Naţional avertizează că necesarul de consum ar putea să depăşescă potenţialul României de a importa energie electrică, ceea ce ar putea duce din nou la facturi mai mari.

Se fac ultimele calcule înainte de episoade de temperaturi extreme în această iarnă. Calculele arată două scenarii şi o singură concluzie. Atât în scenariul moderat, cât şi în cel pesimisit, România va fi nevoită să importe energie electrică, pentru ca la vârfurile de consum nu se va putea produce suficientă energie electrică în mod intern.

În cazul negru, România ar putea să aibă nevoie, în cazuri extreme, de aproximativ 4300 MW, în condițiile în care capacitatea maximă de import este sub acest prag (4200 MW).

Anul trecut, maximum de importuri a fost la începutul lunii decembrie, de aproximativ 3000 MW. Rămâne de văzut care va fi cantitatea importată în acest an. Cert este că facturile au crescut, în special după eliminarea plafonării.

Ministrul Finanțelor a vorbit cu americanii despre investițiile în energie

Alexandru Nazare a transmis, într-o postare pe Facebook, că a purtat discuţii cu oficiali americani despre investiţiile în sectorul energetic românesc şi dezvoltarea Coridorului Vertical de Energie.

Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu Doug Burgum, Secretarul american pentru Interne, Chris Wright, Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas, Subsecretar de Stat pentru Management şi Resurse al SUA, şi Jarrod Agen, director executiv al Consiliului American pentru Dominanţă Energetică al Casei Albe.

"Am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă.

România rămâne un partener de încredere în regiune, promotor al stabilității, cooperării economice și securității energetice, în strâns parteneriat cu Statele Unite și partenerii noștri europeni", a postat Nazare.