ONJN digitalizează jocurile de noroc. Fiecare aparat, fiecare adresă, fiecare licență - toate vor fi pe o hartă interactivă

Scopul principal al proiectului este combaterea pieței negre din domeniul jocurilor de noroc. sursa foto: Getty

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) va operaționaliza, până la 15 octombrie 2025, Registrul public al mijloacelor de joc, un instrument digital care va include o hartă interactivă a punctelor de lucru și date detaliate despre fiecare aparat autorizat în România. Scopul principal al proiectului este combaterea pieței negre din domeniul jocurilor de noroc, unde, în ultimele cinci luni, au fost aplicate amenzi de peste 4 milioane de lei, dintre care 235.000 de lei doar în județul Buzău, în ultimele trei luni, notează Agerpres.

Potrivit conducerii ONJN, registrul va oferi pentru prima dată transparență totală asupra locațiilor de jocuri de noroc din fiecare județ, fiind accesibil publicului larg. Prin intermediul acestui sistem, pot fi aflate informații despre adresele punctelor de lucru, perioada de autorizare, numărul și seria aparatelor, dar și despre operatorii care le exploatează.

„Din păcate, la nivelul ONJN, până la preluarea mandatului meu (25 aprilie 2025), datele privind mijloacele de joc au fost gestionate la nivel de organizator, fără să fie integrate. O astfel de deficienţă nu asigură o monitorizare eficientă, generând riscuri. Prin urmare, una dintre priorităţile mandatului meu a fost aceea de a digitaliza acest proces de monitorizare, realizând Registrul public al mijloacelor de joc, pe care ONJN era obligat să îl dezvolte încă din urmă cu doi ani.

La preluarea mandatului meu, acest demers nu fusese nici măcar început. După un efort considerabil, până la data de 15 octombrie 2025, ONJN va lansa Registrul public al mijloacelor de joc. Registrul public al mijloacelor de joc este un sistem digital cu hartă interactivă şi coduri QR, care aduce pentru prima dată transparenţă completă asupra locaţiilor şi mijloacelor autorizate, oferind în acelaşi timp organizatorilor un spaţiu privat virtual securizat.

Prin acest registru vom combate în mod eficient piaţa neagră şi absolut toată lumea va avea acces la date privind adresa locaţiei, numărul de aparate, cine le exploatează, perioada de autorizare, seria aparatului etc. Totodată, vor putea fi puse filtre pentru fiecare localitate, respectiv judeţ”, a declarat preşedintele ONJN, Vlad Cristian Soare.

Amenzi și controale în județul Buzău

În ultimele trei luni, în județul Buzău, inspectorii ONJN au efectuat 84 de controale, în urma cărora au fost aplicate nouă sancțiuni, în valoare totală de 235.000 de lei. De asemenea, instituția a depus o plângere penală împotriva unor operatori economici care ar fi funcționat fără licențe.

„Puncte de lucru în judeţul Buzău - 89, entităţi care desfăşoară jocuri de noroc - 21 organizatori tip slot-machine, plângeri penale ONJN împotriva operatorilor ce funcţionau fără licenţe - una singură în anul 2025.

Au fost identificate cinci mijloace de joc care funcţionau fără licenţă/autorizaţie şi au fost confiscate sume în cuantum de 11.575 de lei.

Un număr de 84 de controale în judeţul Buzău în ultimele trei luni, nouă sancţiuni în cuantum de 235.000 lei.

Deficienţe descoperite: nerespectarea condiţiilor de autorizare, minori, activitate fără licenţă clasa a II-a, autoexcluşi.

Pentru primire minori în săli a fost aplicată o sancţiune, în cuantum de 25.000 lei”, a precizat Vlad Cristian Soare.

5.130 de controale la nivel național

La nivel național, în ultimele cinci luni, ONJN a derulat 5.130 de controale, care s-au soldat cu 140 de sancțiuni și amenzi totale de peste 4 milioane de lei.

„Au fost aplicate 140 de sancţiuni, cu o valoare a amenzilor aplicate de peste 4.000.000 de lei. Au fost depuse 32 de plângeri penale, au fost indisponibilizate peste 150 de mijloace de joc, au fost înscrise pe lista neagră peste 100 de site-uri, au fost revocate 28 de licenţe, au fost suspendate temporar trei platforme licenţiate de jocuri de noroc online, au fost realizate primele ordine de eliminare a conţinutului ilegal”, a subliniat reprezentantul ONJN.

Linie directă de sesizări pe WhatsApp

Pentru a sprijini combaterea activităților ilegale, ONJN a deschis o linie de WhatsApp dedicată sesizărilor privind piața neagră a jocurilor de noroc, unde cetățenii pot transmite rapid informații despre operatorii care funcționează în afara legii.