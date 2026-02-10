Revolta anti-Bolojan. Peste 1.300 de primării intră de astăzi în grevă de avertisment

Publicat acum 13 ore si 59 minute

Peste 1.300 de primării din ţară vor intra, marţi, în grevă de avertisment, între orele 10:00 şi 12:00, salariaţii din administraţia locală fiind nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvernul Bolojan, a declarat luni preşedintele Sindicatului Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR), Dan Cârlan.

„Greva este organizată de către Sindicatul Naţional SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre şi, cu lipsa câtorva voturi, de abţinere, e unanimitate în a se organiza. Prin urmare, acţiunea se desfăşoară în toate primăriile în care avem organizaţii sindicale, 1.370 de primării. Ne aşteptăm că vor fi acţiuni de solidaritate şi în primării care nu sunt afiliate în sindicatul nostru”, a precizat preşedintele SCOR, citat de Agerpres.

Acesta spune că acţiunea de protest este organizată în semn de solidaritate cu demersurile pe care le vor face primarii de comune din ţară. Asociaţia Comunelor din România va avea avea, marţi, la Palatul Parlamentului, o întâlnire la care a anunţat că va participa şi premierul Ilie Bolojan.

„Cerinţele şi problemele pe care dânşii le vor indica acolo sunt cerinţele şi problemele noastre, ale comunelor, implicit ale noastre, ale salariaţilor. Şi înţelegem această acţiune de protest ca fiind un demers care se sincronizează cu demersurile Asociaţiei Comunelor din România prin intermediul primarilor. Iar noi, sindicatul, ceea ce cerem în mod special este respectarea Constituţiei în momentul în care Guvernul legiferează, pentru că sunt prevederi în proiectul de lege pe care doreşte să îşi asume răspunderea Guvernul care încalcă grosolan Constituţia”, a mai spus Dan Cârlan.

Acesta a făcut referire, printre altele, la reducerea normei funcţionarilor la jumătate.

„Există posibilitatea transformării unui funcţionar public cu normă întreagă în jumătate de funcţionar public, adică normă redusă la 4 ore fără să aibă posibilitatea de a se opune într-un fel, ceea ce afectează grav dreptul la carieră al funcţionarului public, dreptul la pensie, în afară de veniturile curente care vor scădea şi perspectiva pensiei să se diminueze la jumătate, în condiţiile în care în momentul de faţă, datorită celor şapte ordonanţe trenuleţ consecutive, la nivelul salarizării într-o comună de 3.000 de locuitori, când jumătate din comunele din România sunt la acest nivel, perspectiva pensiei nu poate depăşi 2.200 de lei pentru cel mai înalt în ierarhie dintre funcţionarii publici din primăriile comunelor”, afirmă preşedintele SCOR.

O altă nemulţumire, spune acesta, este neadoptarea legii salarizării.

„Al doilea este faptul că, în loc să se adopte legea salarizării care e jalon în PNRR şi ne va costa jumătate de miliard de euro neadoptarea acestei legi până în august, tot din luna august proiectul de lege propus de domnul Bolojan prevede împărţirea salariaţilor din primăriile comunale în două categorii: noi săraci care să fie salarizaţi cu o grilă specială aprobată de Guvern şi bineînţeles mai austeră cu 20% şi ceilalţi mai puţini săraci”, a mai declarat Cârlan.

Protestul de marţi va începe la ora 10:00, iar sindicaliştii spun că, astfel, primarii prezenţi la Palatul Parlamentului la întâlnirea cu premierul pot urmări pe monitoarele din sală imagini de la propriile primării cu acţiunea de protest care se va desfăşura în ţară.