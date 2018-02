O femeie din Marea Britanie a fost reţinută de Poliţie după ce a lăsat un bileţel în parbrizul unei ambulanţe parcate chiar în faţa locuinţei sale.

Tânăra a fost arestată pentru tulburarea liniştii publice şi pentru că a agresat verbal membrii echipei de salvare, nemulţumită că i s-a ocupat locul de parcare.

Aceasta a lăsat un mesaj în parbrizul maşinii în care cerea ca ambulanţa să fie mutată, spunând că "nu îi pasă dacă toată strada se surpă".

Cazul a fost făcut public de un paramedic, Katie Tudor, pe contul său de Twitter, şi poliţia s-a sesizat şi, câteva ore mai târziu, a anunţat reţinerea celei care a agresat verbal echipa de salvare.

We have arrested a 26 year old female for public order offences. Emergency Services must be able to carry out their roles without fear of abuse/intimidation of any kind. https://t.co/xHSbdtl54S