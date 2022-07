Emoţionanta poveste de viaţă a unor tineri abandonaţi de părinţi, dar iubiţi de străini. Aceştia au fost premiaţi pentru rezultatele obţinute la Bacalaureat

Cu toate că nu i-au avut ca sprijin pe cei cărora le-au dat viaţă, fie pentru că au fost abandonaţi la naştere sau au rămas orfani, tinerii absolvenţi de liceu s-au bucurat nespus de reuşita la examenul maturităţii.

Pentru rezultatele frumoase obținute în anii de studiu, tinerii ocrotiţi în sistemul de protecţie a copilului din judetul Iaşi, au fost premiaţi în cadrul unei gale speciale.

Mihaela Diana Lău, a cărei mamă a decedat în timpul naşterii, a obţinut media 9.50 la examenul de Bacalaureat. Tânăra nu se opreşte aici.

Visează că creeze jocuri video, iar bunica i-a fost stâlp în tot acest timp. La scurt timp de la naştere, mama Mihaelei a decedat, însă tânăra a fost primită în braţele altui înger păzitor. Bunica Maria.

Dragostea bunicii şi a celor apropiaţi au ajutat-o pe absolventă să nu simtă lipsa mamei: "Am crescut crezând că totul e normal şi am, până la urmă, tot suportul de care am nevoie de la cei din jur. Nu am simţit că e o diferenţă majoră.”

Chiar dacă durerea pierderii propriului copil a lipsit-o de putere pe bunică, aceasta a găsit motivaţia de a merge mai departe datorită nepoatei sale: "Dacă nu aş fi avut-o pe ea, nu ştiu dacă puteam să depăşesc, dar, având-o pe ea lângă mine, mereu, zi de zi, am avut ocupaţie şi am uitat celelalte probleme.”

Și Emiliei Nechita i-a fost alături tot bunica încă de când avea doar un an. Mama tinerei locuieşte în străinătate, iar din când în când, Emilia o vizitează pe cea care i-a dat viaţă.

La examenul maturității, tânăra a obţinut media nouă. Cu aripile deschise şi cu promisiunea unui zbor înalt, Elena se îndreaptă spre Filozofie şi povesteşte cu zâmbetul pe buze despre toţi aceşti ani de studiu: "Minunaţi, a fost exact ce mi-a trebuit pentru evoluţia mea.”

O altă poveste emoţionantă este a Georgianei Petronela Strat, tânăra care a fost abandonată de către ambii părinţi pe când aceasta avea doar şase ani. Timp de o lună, Georgiana şi fratele ei au fost în grija unei mătuşi, însă, în cele din urmă, au ajuns într-un centru de plasament, de unde au fost adoptați. La examenul maturităţii, tânăra a fost la un pas să obțină media maximă. Acum, Georgiana își dorește să devină avocat.

Georgiana nu poate uita suferinţa pe care a simţit-o atunci când a fost părăsită de către mamă: "A sunat când am împlinit 18 ani, dar nu vreau să ţin legătura. A plâns la telefon şi şi-a cerut scuze, dar pe mine nu mă ajută cu nimic scuzele.”

În total, 32 de absolvenți de liceu, aflați în grija Direcției pentru Protecția Copilului din Iași, au fost premiați de o asociație pentru rezultatele bune obținute la Bacalaureat.

Ciprian Mihalcea, fondatorul Asociației "Grupul Zâmbetul Nostru" a avut iniţiativa de a-i felicita şi premia pe tinerii a căror poveste este una de succes: "Am avut două foste colege de centru. Când am aflat că au luat bac-ul, am pus mâna pe telefon şi am sunat, vreau să premiez toţi copiii din judeţul Iaşi, ce aparţin DGASPC-ului.”