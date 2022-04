Un preot din Argeș este acuzat de vecini că se ușurează pe gardul lor și le aruncă petarde în curte. De la ce a pornit scandalul

Mai exact, preotul a fost deranjat de inițiativa vecinului său de a repara gardul dintre ei. Nu a durat mult și a început un adevărat război între el și familia respectivă. Cei doi soți au apelat inclusiv la oamenii legii.

Însă asta l-a enervat și mai tare pe slujitorul Domnului care de la amenințări și jigniri, a trecut la fapte. Astfel, nu o dată, ci de mai multe ori, a aruncat cu petarde în curtea vecinilor săi, punând atât viața celor doi soți în pericol, cât și a copiilor lor.

Mai mult decât atât, preotul a aruncat cu urină la ei în curte și totodată pune tămâie într-o găleată pe care o lasă apoi la colțul gardului, ca tot mirosul să se ducă la ei. De asemenea, de fiecare dată când îi vede, se închină și îi filmează.

"Ne-a aruncat petarde in casă, se urineaza in spatele casei, iese pe balcon si imi filmeaza casa, se inchina, ma ameninta. Totul a pornit de la gardul dintre casă care era stramb si am zis sa il indreptam. Cand am intrat in Biserica a luat telefonul si a sunat la Politie. Am mers si m am spovedit si mi-a zis sa imi caut chirie. (...) Am avut si scandal cu sotul meu din cauza lui. Eram sa mergem pe drumuri separate. Preotul mi-a zis ca imi face viața un calvar.", a declarat femeia care trece prin aceste probleme zi de zi, potrivit Spynews.

Oamenii legii nu au luat nici o măsură până acum, deși familia terorizată a adus numeroase probe.

"În 2018 s-a suprat pe mine ca i-am zis sa pune gardul bine. Din curte ne arunca petarde, o bubuitura infernală. Arunca si la 1 noaptea. Dădea cu tămâie, ne e teama ca ne da foc. Este un agresor. Eu i-am facut un bine pe care nu-l putea face nimeni. După ce și-a atins scopurile, la 4 dimineata incep cocosii sa cante, cainii sa latre simultan.(...) Oamenii legii și autoritățile nu fac nimic. Am pus camere, am dus dovezi, tot nu se opreste. Am pus casa la vanzare acum.", a spus soțul femeii.