Preotul Vasile Găină din Botoşani, erou pentru patru frățiori care nu îşi doresc jucării de sărbători, ci o casă

În prag de Moş Nicolae, patru fraţi din judeţul Botoşani au nevoie de o minune. Cei doi băieţi şi cele două fete nu cer jucării sau dulciuri, ci au nevoie de o casă. În ajutorul lor a venit Vasile Găină, un preot dintr-un sat sărac.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cei patru fraţi sunt îngrijiţi doar de mama lor, după ce tatăl lor a murit. Pentru ei, viaţa nu înseamnă distracţii, jucării sau dulciuri, aşa cum ar fi normal la vârsta lor, ci este o luptă continuă pentru supravieţuire.

Cele cinci suflete locuiesc într-o cameră mică de nici 10 metri pătraţi. Deşi spaţul este înghesuit, camera este caldă şi curată. Pe pereţi, lângă icoană, sunt agăţate câteva medalii obţinute de copii la şcoală.

Cel mai mult, copiii îşi doresc un birou, în prezent, făcându-şi temele pe pat.

Preotul Vasile Găină a fost impresionat de povestea celor patru fraţi şi a reuşit să găsească un sponsor pentru ridicarea unei case.

"Numai noi ştim cum am plătit, am pus tavanul, dar ploile astea au băgat apă în casă. La Sfântul Paşte am vrea să băgăm copiii în casă nouă, să se bucure şi ei de lumina Sfintei Învieri", a declarat preotul.

Mai mult, preotul obişnuieşte să-i ajute pe toţi cei care au nevoie, fiind un adevărat erou pentru familiile nevoiaşe din zonă.

"Cât mi-a dat Maica Domnului, am ajutat pe fiecare, dar n-a fost să vină vreunul şi să nu-l mângâi cu ceva. Ceea ce m-a impresionat mai mult a fost faptul că mereu, în aceste case, ardea câte o căndeluţă", a mai adăugat preotul.

De asemenea, preotul, care are grijă de alte zeci de suflete din zonă, cere ajutorul oamenilor pentru a putea termina nouă casă a familiei necăjite.