Profesorul Dan Voiculescu: „Creșterea nivelului pensiei minime sociale reprezintă o urgență națională”

1 minut de citit Publicat la 10:23 03 Noi 2025 Modificat la 10:23 03 Noi 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

„În prezent, nivelul pensiei minime sociale garantate este 1281 de lei. Echivalentul a 250 de euro. Aproximativ un million de pensionari români primesc indemnizație socială pentru a atinge acest nivel minim!”, a scris profesorul Dan Voiculescu pe blogul său.

Profesorul Dan Voiculescu a avertizat că nivelul actual al pensiei minime nu mai corespunde realităților economice și că România riscă să se confrunte cu o criză socială majoră, dacă nu se iau măsuri rapide.

El subliniază că majorarea pensiei minime la 2.000 de lei ar trebui să fie una dintre primele decizii ale Guvernului, o măsură de urgență care să redea demnitatea vârstnicilor și să asigure un minim trai decent.

„Așadar, unul din cinci pensionari trăiesc, astăzi, cu 1281 de lei pe lună. Din care trebuie să-și cumpere medicamente, să-și plătească utilitățile, să-și asigure minimul de hrană necesar supraviețuirii.

Situația acestor oameni este cumplită! Pe lângă sărăcia extremă, ei suportă și umilința de a fi părăsiți, ignorați, lăsați să moară cu zile!

Cum să trăiești cu 1281 de lei pe lună într-o țară în care coșul mediu de consum pentru un trai decent necesar unei familii a fost calculat la 11.370 lei/lună (2270 euro)?!”, a mai scris acesta.

În încheiere, profesorul Dan Voiculescu a subliniat că „ar fi necesară o majorare serioasă, nu simbolică” și că acest lucru ar reprezenta un foarte necesar semn de responsabilitate și respect față de seniorii vulnerabili.

„Nivelul de 1281 de lei a fost stabilit la începutul anului 2024! Doar din cauza inflației, puterea de cumpărare a scăzut, în ultimii doi ani, cu aproximativ 15%!

În aceste condiții, creșterea nivelului pensiei minime sociale reprezintă o urgență națională!

Ar fi necesară o majorare serioasă, nu simbolică, și, de preferat, fără cuantumuri care par căutate special pentru a umili! Ce sens are acel un leu peste cei 1280 din nivelul actual? E o glumă? O batjocură?

Tema aceasta este, în mod evident, apolitică!

O decizie de creştere a nivelului pensiei minime la 2000 de lei, asumată de Guvern, susținută inclusiv de liderii Parlamentului, ar reprezenta un foarte necesar semn de responsabilitate și respect față de seniorii vulnerabili!”, a încheiat profesorul Dan Voiculescu.