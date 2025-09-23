Profesorul Dan Voiculescu spune de ce are nevoie România pentru a combate sărăcia extremă: „Trebuie doar să fii om”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu a spus, într-o postare pe blogul său, că România are nevoie de proiecte naționale serioase, dedicate categoriilor vulnerabile, asumate și aplicate de întreagă clasa politică timp de cel puțin 20 de ani ca să combată sărăcia extremă. Țara noastră este pe primul loc în UE la riscul de sărăcie, potrivit unui raport la Comisiei Europene.

„Conform celor mai recente date Eurostat, România este prima țară din UE în topul sărăciei severe. Aproape unul din cinci români nu beneficiază de acces constant la produse și servicii esențiale!

Majoritatea vastă a celor afectați de lipsuri extreme sunt bătrâni, copii și tineri din mediul rural și orașele mici! Așadar, știm cine sunt cei în suferință și unde trăiesc!

Ce nu știm – ce nu a apărut în nicio știre dintre cele care au preluat subiectul în aceste zile – este ce facem concret pentru a diminua semnificativ sărăcia extremă.

Societatea românească este sfâșiată de contraste, de extreme! S-au creat prăpăstii enorme între cei foarte bogați și cei foarte săraci, între generații, între anumite zone geografice.

Aceste prăpăstii nu se pot acoperi nici cu indiferență, nici cu populism, nici cu aruncarea responsabilității de la un partid la altul sau de la o guvernare la alta.

La o evaluare onestă, este clar că niciun partid care a fost la guvernare sau măcar în Parlament în ultimii 35 de ani nu poate susține credibil că nu putea face mai mult pentru categoriile vulnerabile ale României.

Dar, dacă vom privi mereu în urmă, căutând justificări și vinovați, nu putem progresa.

România are nevoie de proiecte naționale serioase, dedicate categoriilor vulnerabile, asumate și aplicate de întreagă clasa politică, o guvernare după alta, timp de cel puțin 20 de ani.

Lipsa alimentelor, a medicamentelor, a accesului la educație și sănătate nu se tratează ideologic!

Nu trebuie să fii “de stânga”, “de dreapta” sau “de centru” pentru a înțelege că trebuie să-i aperi pe semenii tăi de boală, foame și frig!

Trebuie doar să fii Om”, a scris Dan Voiculescu, în articol.