Proiect pentru schimbarea Codului Muncii. Spor de 25% la salariu pentru turele de noapte

Blocul Național Sindical (BNS) propune anumite amendamente la proiectul de modificare a Codului Muncii, prin care angajatorul să nu poată schimba unilateral elementele esențiale ale raportului de muncă, iar norma de muncă să fie stabilită, la negocierea contractului colectiv de muncă, cu salariații sau cu organizația sindicală.



Potrivit unui comunicat, Blocul Național Sindical propune, prin reprezentanții săi în Consiliul Economic și Social (CES), un aviz favorabil cu amendamente pentru propunerea legislativă care vizează modificarea Codului Muncii, informează Agerpres.

Principalele modificări aduse Codului Muncii, prevăzute în proiectul de lege sunt: revizuirea condițiilor pentru munca de noapte, fie prin acordarea unui spor la salariu de 25% sau reducerea programul de lucru pe timpul nopții; planificarea concediilor de odihnă de comun acord între angajat și angajator; modificarea modului de stabilire a programului de lucru astfel încât acesta să nu mai fie decis unilateral de angajator, ci negociat colectiv.



BNS a formulat un amendament privind introducerea unei prevederi similare și pentru norma de muncă (art. 132), stabilită de comun acord cu salariații sau cu organizația sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă. Această modificare ar evita situațiile în care norma este modificată ulterior, iar salariatul este obligat să presteze un volum mai mare de muncă în același program. O simplă consultare nu este suficientă, fiind necesar un acord real, consideră confederația sindicală.



Un alt amendament vizează menținerea principiului potrivit căruia angajatorul nu poate modifica unilateral elementele esențiale ale raportului de muncă (program, repartizare, normă, concedii, regulament intern), acestea fiind stabilite doar prin acord sau negociere colectivă.



De asemenea, BNS solicită corelarea prevederilor din proiect cu Legea dialogului social nr. 367/2022, prin înlocuirea termenului 'sindicat' cu formularea 'organizația sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă'. Aceasta asigură o reprezentare corectă, bazată pe criteriul reprezentativității și permite ca, acolo unde e cazul, federația afiliată să reprezinte salariații la nivel de unitate.



Conform sindicaliștilor, propunerea legislativă de modificare a Codului Muncii 'întărește dialogul social și echilibrul în relațiile de muncă, prin stabilirea de comun acord a elementelor esențiale ce țin de organizarea timpului de lucru, munca de noapte, planificarea concediilor și elaborarea regulamentului intern'.

