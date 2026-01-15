Psihologii avertizează că noua lege poate reduce accesul la terapie, mai ales în zonele sărace

Este revoltă în rândul psihologilor după un proiect de lege controversat în Parlament. Iniţiativa propune înlocuirea legii care reglementează profesia de psiholog. Introduce examene noi, impune criterii mai dure de intrare în profesie şi leagă calculul vechimii în muncă de veniturile obţinute.

Psihologii spun că noua lege nu vine nici în sprijinul clienţilor şi nici al profesioniştilor, ba dimpotrivă.

„Psihologia este încă o profesie liberală, dar această lege poate diminua mult din acest statut. Vor fi necesare eforturi – și financiare, și ca timp – sporite din partea celor care își doresc să profeseze. Tinerii, persoanele care își doresc să își dezvolte o carieră aici vor fi mult mai reticenți în ceea ce privește asumarea acestui proces”, a declarat psihologul Lucian Negoiță.

Una dintre cele mai controversate propuneri este cea legată de calcularea vechimii ca psiholog în funcție de veniturile obținute.

„Ce facem cu consilierile, cu psihoterapiile pro bono? Cred că actul terapeutic poate pierde mult, fiind condiționat de aceste venituri. În loc să fie o lege simplă, să ajute, Colegiul poate risca să cadă în această capcană a controlului excesiv”, adaugă Lucian Negoiță.

Iniţiatorii spun însă că, în acest caz, este vorba despre vechimea calculată pentru o eventuală pensie, nu despre vechimea în profesie. Şi că modificările vin, de fapt, să aducă un statut mai clar şi mai bine reglementat.

„Este în sine recunoscută psihoterapia ca o specialitate interdisciplinară, care nu aparține doar psihologului, ci și altora. Ca specialitate interdisciplinară, poți să te numești psihoterapeut, poți să ai cabinet de psihoterapie”, explică și psihologul Bogdan Ion.

Deşi propunerea este deja pe circuitul parlamentar, preşedintele Colegiului Psihoogilor spune că nu a fost de acord cu legea.

„În astfel de condiții, cu siguranță că cei care vor să urmeze o carieră în psihologie își vor analiza mai bine șansele în funcție de standardele impuse de organizația profesională”, a declarat Edmond Cracsner, preşedintele Colegiului Psihologilor din România .

Alte critici aduse proiectului se referă la birocraţia excesivă, la examenele naţionale obligatorii şi la ignorarea zonelor sărace. În plus, Colegiul Psihologilor ar putea impune taxe mari, fără transparență financiară, reducând accesul tinerilor și accesul populației la servicii ieftine. Pe de altă parte, legea actualizează reglementările depășite de 20 de ani şi clarifică specializările şi gradele profesionale.