Radu Tudor: „Acolo mi-au dat lacrimile văzând drapelul României cum se ridică în 2 aprilie 2004”

Jurnalistul Radu Tudor a postat pe blogul său o poveste emoționantă pe care a trăit-o și în calitate de reporter în anul 1994.

Această amintire a jurnalistului vine în contextul în care NATO își schimbă sediul, iar drapelele țărilor membre au fost coborâte pentru ultima dată pentru a marca trecerea.

„Un mesaj emoționat, pentru mine, cel putin. Dar sunt convins că și pentru alții”, a scris jurnalistul Radu Tudor pe blogul său.

„Pentru ultima oara, la sediul vechi al Cartierului General al NATO, au fost coborate drapelele tarilor membre. De anul trecut, Cartierul General functioneaza intr-o cladire noua.

Intamplarea face ca un roman de origine, Bogdan C. Lazaroae sa fie administratorul cladirii de 1 miliard de dolari, de a carei inaugurare s-a ocupat personal.

Un alt roman de origine este astazi purtator de cuvant al NATO, fostul jurnalist BBC Oana Lungescu.

Multi alti romani lucreaza azi in structura Cartierului General, in diverse directii. Am avut un adjunct al Secretarului General al NATO, ambasadorul Sorin Ducaru. Si poate vom mai avea…

Momentul parasirii vechii cladiri a Cartierului General al NATO este unul de maxima emotie pentru mine.

Acolo am pasit prima oara in 1994, ca si corespondent al ziarului Evenimentul zilei. Au trecut mai bine de 25 de ani. Teodor Melescanu semna atunci Parteneriatul pentru Pace. Eram primii ce aderam la aceasta initiativa americana menita sa se duca spre calitatea de membru. Acum, dupa 25 de ani, suntem un aliat influent si respectat.

Acolo mi-au dat lacrimile vazand drapelul Romaniei cum se ridica in 2 aprilie 2004, cand am devenit membri NATO. Astazi in vad coborat pentru ultima oara in vechea cladire, dar el a fost deja ridicat inca de anul trecut in noua locatie.

In acea cladire am fost de mai bine de 10 ori. La reuniuni ministeriale, summit-uri, NAC. Sunt 25 de ani de emotie puternica pentru Romania, am trait cu intensitate negocierile oficialilor, deciziile luate, efectul lor imediat in tara.

Inteleg ca acea cladire ce a gazduit mai bine de 50 de ani Cartierul General al celei mai puternice aliante politico-militare din istorie va fi returnata armatei belgiene.

Sper sa o pot revizita candva. As putea merge cu ochii inchisi de la Main Entrance catre sala de presa, in amfiteatrul Joseph Luns unde se tineau majoritatea conferintelor de presa si apoi, evident, la Caffeteria, un loc aparte in memoria mea jurnalistica.

So long, old #NATO HQ!”, a scris Radu Tudor pe blogul său.