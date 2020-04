Redeschiderea teraselor și restaurantelor, după starea de urgență. Măsurile luate de operatorii din HORECA

Organizația Patronală HORA este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalității românești, ce are misiunea de a susține și de a promova interesele și valorile comune ale membrilor săi, pe plan național și internațional.

„Urmare a amenințării pandemiei globale și a măsurilor instaurate de autorități, industria noastră a fost cea mai afectată, atât la nivel local cât și international, înregistrând un declin atât de brusc, încât a determinat suspendarea activității în cazul a peste 90% dintre operatori. Am ințeles și am fost de acord totodată cu necesitarea măsurilor întreprinse până acum.

Având în vedere apropierea datei de 15 mai, anunțată ca fiind data la care revenim la Stare de Alertă, ce ne va da posibilitatea reluării activității, pentru operatorii din HORECA, e important să existe un plan cu reglementări și măsuri fezabile, în vederea menținerii siguranței, atât pentru angajați, cât și pentru oaspeți”, transmite Daniel Mischie, preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA).

PROIECTUL #redeschidemrestaurante

Redeschiderea Teraselor si a restaurantelor

16 Mai 2020

CAEN : 5610, 5621, 5629, 5630

Faza 1

Data: 16 mai 2020

Spații:

TERASE INDEPENDENTE SI TERASE INTEGRATE UNITATILOR PUBLICE DE ALIMENTATIE

UNITĂȚI TAKE AWAY CU SERVIRE LA INTERIOR

Condiții:

Terase independente si integrate unitatilor de alimentatie

Distanta sociala ( distanta intre mese 2 m, mese de max 8 pax, )

Unitatea va putea gazdui/acomoda un numar de maxim 200 de persoane in acelasi timp.

masuri sanitare obligatorii angajati ( masca, manusi, masurarea temperaturii la angajatilor la intrarea in tura ); dotarea locatiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

igienizarea si dezinfectarea programata a spatiilor de lucru ,

instructiuni pentru protectia impotriva COVID19 in fiecare meniu.

Unitati Take away cu servire in interior

Limitarea accesului in interiorul locatiei potrivit numarului de case de marcat deschise/kioskuri, cu pastrarea distantei de 1,5 m intre statiile de preluare comenzi. În cazul in care exista mai multi clienti decat numarul de statii de servire, zona de asteptare va fi in fata unitatii cu pastrarea distantei intre clienti de 1,5 m ;

Fiecare casa de marcat/ punct de servire va fi dotat cu ecran de protectie din plexiglass;

Regulile de distantiere sociala vor fi afisate la loc vizibil la intrarea in unitate, angajatii unitatii avand obligatia de a verifica si asigura respectarea lor.

masuri sanitare obligatorii angajati ( masca, manusi, masurarea temperaturii la angajatilor la intrarea in tura );

dotarea locatiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

igienizarea si dezinfectarea programata a spatiilor de lucru ,

instructiuni pentru protectia impotriva COVID19 la fiecare statie de marcat

FAZA 2

Data: 1 Iunie 2020

Relaxarea restricțiilor pentru următoarele Spații ( pas 2 ):

TERASE INDEPENDENTE SI TERASE INTEGRATE UNITATILOR PUBLICE DE ALIMENTATIE

UNITATI TAKE AWAY CU SERVIRE LA INTERIOR

Masuri privind redeschiderea partiala a :

Spații închise: Restaurant, Baruri, Cafenele, Autoserviri, etc. Nu mai mult de 50% din capacitatea legala conform avizului PSI

Distanta sociala ( distanta intre mese 2 m, mese de max 8 pax )

Unitatea va putea gazdui/acomoda maxim 50% din capacitatea autorizata de PSI

masuri sanitare obligatorii angajati ( masca, manusi, masurarea temperaturii la angajatilor la intrarea in tura );

dotarea locatiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

igienizarea si dezinfectarea programata a spatiilor de lucru ,

instructiuni pentru protectia impotriva COVID19 in fiecare meniu.

FAZA 3

Data : 15 iunie 2020

Condiție: numai dupa analiza indicatorilor COVID19 ( infectii, decese ) de catre CNSSU

Spații:

Restaurante, Cafenele, Baruri, Unități autoservire, Terase, Unități take away

Conditii in concordanta cu solicitarile CNSSU de la momentul respectiv:

Distanța socială

Măsuri sanitare obligatorii angajați ( mască, mănuși, măsurarea temperaturii angajaților la intrarea în tură );

Dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

Igienizarea și dezinfectarea programată a spațiilor de lucru ,

Instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 în fiecare meniu.

Go back!

Data: Oricând

Condiție: numai după analiza indicatorilor COVID19 ( infecții, decese ) de către CNSSU

Spații:

Restaurante, Cafenele, Baruri, Unități autoservire, Terase, Unități take away

Conditii:

Revenirea la situația din 15 martie. Interzicerea funcționării.