REFERENDUM FAMILIE 2018. Mitropolitul Banatului, despre referendum: Familia creștină este cel mai important proiect de țară

REFERENDUM FAMILIE 2018. Mitropolitul Banatului Ioan Selejan, a declarat, duminică, la Timişoara, după ce a votat la referendum, că familia creştină reprezintă “cel mai important proiect de ţară”, iar dacă va eşua, România ar putea să “cadă în istorie”.

REFERENDUM FAMILIE 2018. „Am votat pentru susţinerea celui mai important proiect de ţară, familia. Familia creştină este cel mai important proiect de ţară existenţial pentru noi, românii. Dacă acest proiect de ţară eşuează, înseamnă că România ar putea să cadă din istorie. De aceea, acest proiect naţional de ţară, familia, trebuie susţinut şi de noi şi de cei care vor veni după noi.

REFERENDUM FAMILIE 2018. Eu sunt călugăr, nu am familie, şi totuşi am venit să susţin acest proiect de ţară, am venit ca să îmi cinstesc părinţii. De aceea, nu numai pe părinţii mei îi cinstesc, ci pe toţi părinţii şi pe toate familiile de români care de-a lungul istoriei au dat oameni de cinste aici, în ţara de la poalele Carpaţilor, România noastră”, a declarat Ioan Selejan.