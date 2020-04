Româncă din Nisa a dezvăluit secretul. Cum a scăpat de coronavirus stând acasă: Odihna și credința în Dumnezeu, importante!

”La început nu mi-am dat seama că am fost infectată cu COVID-19. Într-o zi, am căzut de pe picioare, nu mai îmi simțeam brațele, picioarele. Erau foarte greoaie. Am început să am dureri musculare foarte puternice. Mă gândeam că este doar o obseală. A doua zi a început tusea, febra. Am sunat medicul și mi-a spus că sunt simptome de coroanvirus. Mi s-a făcut testul și mi s-a confirmat că am virusul.

Simptomele s-au accentuat pe zi ce trecea și mai mult. Cu cât evolua boala aveam arsuri la nivelul pieptului și spre vindecare erau zile în care mă simțeam foarte bine, însă simptomele reveneau din când în când.

Mi s-a confirmat că sunt negativă, însă tusea mai persista încă. Se spune că trei săptămâni după ce ai fost declarat negativ s-ar putea să mai ai simptome de covid=19.

Primul telefon a fost către medicul de familie, mi-a dat un tratament de trei zile. Boala s-a accentuat și am sunat la numărul de urgență. Mi s-a trimis o asistentă echipată acasă pentru a face testul. După ce mi s-a confirmat că am coroanvirus, am stat izolată acasă 20 de zile.

Am luat paracetamol, un sirop de tuse. Am mai folosit un spray pentru purificarea aerului și mă spălam din două în două ore. Duș și spălat pe mâini destul de des. Mi-a fost frică în momentul în care simptomele au fost accentuate.

Cel mai mult m-a ajutat credința în Dumnezeu, am avut o formă lejeră și odihna foarte multă și statul acasă. Numai stând acasă putem să ne protejăm”, a spus femeia.