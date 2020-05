Români umiliți pe plantațiile din Germania: "Am stat nemâncați! Nici apă nu au vrut să ne dea"

Românii sunsțin că stau în containere, în condiții mizere, că mâncarea pe care o primesc este adesea expirată. Cel mai mult i-a nemulțumit faptul că fie nu și-au primit banii, fie au fost plătiți cu o sumă mai mică față de cea la care s-au înțeles.

Zilele trecute, tot la o firmă din apropierea orașului Bonn, mai mulți români au fost dați afară doar pentru că au cerut apă și mâncare.

”Au venit la muncă, ne-au adus aici. Prima zi cum ne-a adus aici a început să urle. Noi am vrut să stăm de vorbă cu ea să îi spunem că știm că pe contract scrie 9,30 euro, 7 euro e chiria. Dar voiam să știm cu cât rămânem în mână, ce lucrăm, cum, dar nu a vrut să stea de vorbă cu noi.

A doua zi nu ne-a adus de mâncare. Ne-a spus că stăm în carantină, ne-a dus acolo, că stăm în carantină. Am stat până la ora 1, am sunat să ni se aducă o sticlă de apă. Nu avem nimic. Am stat nemâncați o zi întreagă”, a zis Paul, muncitor în Germania.

N-au primit nimic de băut și de mâncat!

”Băieții abia acum au ajuns, marți seara, cu un avion special care i-a dus în Germania. Au un cotnract de terminat pe o periaodă de 5 luni și ei nu înțeleg cum după o zi pur și simplu să meargă după ei și să îi dea afară. O zi întreagă, de când au ajuns acolo n-au primit nimic de băut și de mâncat.”, a spus Aneta Truan, reprezentant sindicat, Faire Mobilitat.

Reprezentanții Faire Mobilitat au încercat să le trimită de mâncare muncitorilor români.

”Nu au vrut să dea strada să ne trimită de mâncare”, a mai spus Paul.

Poliția nu a luat nicio măsură.

Români umiliți pe plantațiie din Germania: I-au ținut fără mâncare și apă!