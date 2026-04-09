România, țara salariilor de 3 euro pe oră: avertisment dur privind ruptura dintre stat și cetățeni

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

România rămâne una dintre cele mai slab remunerate economii din Uniunea Europeană, în ciuda apartenenței la piața comună și a promisiunilor de convergență. Într-o analiză publicată pe blogul său, profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra unei realități alarmante: în timp ce media europeană depășește 35 de euro pe oră de muncă, în multe regiuni ale țării – cu excepția București-Ilfov și a unor zone din Nord și Nord-Vest – salariile ajung sub pragul de 3 euro pe oră.

Diferențele uriașe de venituri nu sunt doar statistici reci, ci se traduc în viața de zi cu zi a românilor, unde majoritatea populației trăiește sub presiunea permanentă a incertitudinii și a grijii pentru ziua de mâine.

Profesorul Dan Voiculescu subliniază că această situație nu este întâmplătoare și nici inevitabilă, ci rezultatul unor politici publice incoerente și al unei viziuni deficitare asupra dezvoltării economice și sociale.

„Majoritatea populației este copleșită de grija zilei de mâine. Responsabilitatea revine în întregime clasei politice”, afirmă acesta, punctând nevoia urgentă de schimbare.

În opinia sa, România are nevoie de o resetare profundă a relației dintre stat și cetățeni, dar și de o redefinire strategică a rolului său în Uniunea Europeană și în lume. Fără aceste transformări, decalajele economice riscă să se adâncească, iar încrederea cetățenilor în instituții să se erodeze și mai mult.

Analiza vine într-un moment în care discuțiile despre nivelul de trai, echitate și viitor economic devin tot mai apăsătoare, iar întrebarea esențială rămâne: cât timp mai poate România să accepte această discrepanță?