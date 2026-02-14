Românii au luat cu asalt pârtiile din Sinaia, de Valentine's Day: 2.500 de turiști pe munte, parcările sunt pline ochi

14 Feb 2026

Circa 2.500 de turiști pe pârtiile de la Sinaia. Foto: Agerpres Foto

Circa 2.500 de oameni se află, sâmbătă, pe domeniul schiabil al stațiunii Sinaia, unde sunt deschise aproape 20 de pârtii. Parcarea de la gondolă este plină, scrie Agerpres.

Directorul general al societății Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, a declarat, pentru sursa citată, că circa 2.500 de persoane sunt pe munte, la Sinaia fiind amenajate și deschise pârtiile Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Floare de Colț, Panoramic, Dorului 1 și 2, Cocora, Genune, Călugărul 1, 2 și 3, Vâlcel, Variantă, Drumul de Vară, Târle și Carp.

Târle și Carp sunt pârtii negre, destinate doar avansaților, avertizează administratorii domeniului schiabil.

La această oră nu mai sunt locuri în parcarea de la gondolă, la Cota 1.000, a precizat Maria Floricică.

Potrivit acesteia, cei mai mulți dintre monitorii de schi au rămas fără locuri disponibile în contextul vacanței elevilor.

De asemenea, iubitori ai sporturilor de iarnă se află și pe domeniile schiabile Kalinderu (Bușteni), Sorica (Azuga) și Cazacu (Azuga).