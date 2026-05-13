Se dublează amenzile pentru românii care își deranjează vecinii cu muzica dată prea tare. Sancțiuni de până la 12.000 de lei

1 minut de citit Publicat la 20:45 13 Mai 2026 Modificat la 20:45 13 Mai 2026

Românii care își deranjează vecinii cu muzică dată prea tare riscă amenzi duble, după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Actul normativ merge acum la președinte pentru promulgare.

Noile prevederi modifică Legea 61/1991 privind ordinea și liniștea publică și vizează atât petrecerile organizate în apartamente, cât și evenimentele private desfășurate în curți, corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor.

Potrivit proiectului, persoanele care fac gălăgie în intervalele de liniște - între orele 22:00 și 08:00, dar și între 13:00 și 14:00 - vor putea primi amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. În prezent, sancțiunile sunt cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Sunt vizate și petrecerile private organizate în exterior, cu muzică la volum ridicat. Pentru astfel de situații, amenzile pot ajunge până la 6.000 de lei. Acum, legea prevede sancțiuni între 2.000 și 3.000 de lei.

Proiectul introduce și pedepse mai dure pentru cei care repetă abaterea într-un interval de 72 de ore de la prima sancțiune. În aceste cazuri, amenzile pot varia între 1.000 și 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu muncă în folosul comunității.

Inițiativa legislativă a fost depusă în Parlament în martie 2024 și a trecut anterior și de Senat. După votul final din Camera Deputaților, legea urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.