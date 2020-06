Se juca în fața blocului din Iași, când prietenii l-au anunțat că ușa de la apartament este deschisă. Copilul a urcat imediat. Nu va uita niciodată ce a găsit!

A avut parte de o imagine greu de uitat. Tatăl său se afla într-o baltă de sânge, cu un cuțit înfipt în inimă. A sunat imediat la 112, dar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Omul era mort de mai bine de o oră.

„Băiatul era afară, în parc cu surioara lui. Copiii i-au spus că ușa de la apartament e deschisă. Atunci l-a găsit mort”, a declarat o vecină pentru BZI.

Un tată dificil

Vecinii de bloc nu aveau o părere foarte bună despre bărbat. Din apartamenul în care locuia împreună cu soția și cei doi copii se auzea adeseori scandal.

„Din apartamentul lor se auzea scandal. Eu am intervenit de câteva ori, am sunat la poliție. Erau chinuiți copiii și soția lui… Acum nu știu ce s-a întâmplat, am auzit că și-a băgat un cuțit “ în piept și a murit”, a spus o altă vecină.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să afle ce l-a determinat pe bărbat să recurgă la acest gest.