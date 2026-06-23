Se modifică din nou Codul Rutier. În ce situație șoferii nu ar mai fi obligați să prezinte actele la cererea Poliției Rutiere

Codul Rutier s-ar putea modifica din nou. Foto: Getty Images

Senatul a adoptat, marţi, un proiect care prevede eliminarea obligaţiei participanţilor la trafic de prezentare a documentelor în situaţia în care datele pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale. Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională, notează Agerpres.

Propunerea legislativă modifică art. 35 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

"Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. Obligaţia de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale", prevede proiectul adoptat.

Propunerea legislativă a avut, iniţial, raport de respingere din partea comisiilor de specialitate, însă a fost adoptată în plen cu 52 voturi pentru şi 34 împotrivă.

În expunerea de motive a proiectului se precizează că menţinerea sancţiunii pentru lipsa suportului material al documentelor, în absenţa unei încălcări reale a dreptului de a conduce, constituie "o formă de formalism excesiv incompatibilă cu exigenţele unui stat modern".

Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională.