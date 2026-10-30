Ședință de urgență la Uzina Mecanică Sadu: angajații riscă să lucreze 4 zile pe săptămână, din lipsă de pulbere explozivă din Serbia

FOTO: Agerpres.

Conducerea Uzinei Mecanice Sadu din județul Gorj și reprezentanții angajaților se află vineri într-o ședință de urgență, după ce salariații din producție au fost anunțați că, începând din luna noiembrie, programul lor de lucru ar urma să fie redus de la cinci la patru zile pe săptămână, o măsură care s-ar traduce automat prin salarii mai mici.

Anunțul a fost făcut vineri dimineață de conducerea fabricii de armament, care a explicat că decizia este determinată de lipsa materiei prime, mai exact a pulberii explozive aduse din Serbia, folosită la producerea cartușelor.

Vestea a stârnit nemulțumire în rândul angajaților, care au amenințat că vor întrerupe activitatea dacă măsura va fi aplicată.

Salariații cer, de asemenea, ca, în cazul în care reducerea programului va fi totuși decisă, aceasta să se aplice și personalului de la birouri, inclusiv directorilor.

Sindicatele au solicitat întrunirea de urgență cu administrația și încearcă să convingă conducerea uzinei să renunțe la o măsură care ar duce la diminuarea veniturilor angajaților.

Rezultatul discuțiilor nu este deocamdată cunoscut.