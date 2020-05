Situaţie incredibilă la o şcoală din Voluntari. O învăţătoare le-ar fi cerut părinților aflați în șomaj să-i cumpere laptop

”Doamna învățătoare are nevoie de ajutorul nostru ca nu are de pe ce să lucreze cu copiii. Putem contribui cu jumătate din sumă?”, este mesajul prin care casiera clasei le-a cerut bani părinţilor pentru un laptop nou-nouţ pentru învăţătoare. Cealaltă jumătate din sumă ar fi trebuit să fie acoperită din fondul clasei.

”Câțiva părinți nu au fost de acord pentru că, fiind în somaj tehnic, nu am avut posiblitate financiară”, spune mama unui elev. ”Bineînțeles că nu am fost de acord, am acasă trei copii, nici unul nu are laptop, lucrează de pe telefoane”, a adăugat un alt părinte.

După ce unii părinți au refuzat să contribuie, învățătoarea a trimis propriul mesaj pe grupul clasei: ”Am primit de la primărie în urmă cu 5 ani o tabletă care nu funcționează și tot ce este vechi nu funcționează. Ca urmare, nu se pot desfășura cursuri online și nu se vor face.”

O elevă a reclamat comportamentul învătătoarei: ”Era puțin nervoasă. A țipat la mine într-o zi.”

Directorul şcolii a demarat o anchetă, iar invăţătoarea ar putea rămâne fără loc de muncă. ”Toți profesorii au primit câte o tabletă înainte de această perioadă, deci toti aveau o posibilitate de conectare cu elevii.”, a declarat Ana Maria Grigoraș, directorul școlii.

”Noi de fiecare dată când am fost înștiințati că nu merge un dispozitiv, am avut în vedere să înlocuim, nu ni s-a spus despre laptop că nu merge.”, confirmă Mădălina Dumitru, director la Direcția Asistență Educațională Voluntari.

Contactată de Antena 3, învăţătoarea a refuzat orice comentariu. A transmis însă printr-un mesaj că a depus plângere penală pentru denigrare şi santaj pe numele unor părinti care au postat mesajele primite de la ea pe reţele de socializare.

