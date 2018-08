Situație revoltătoare în Norvegia. O româncă trece prin clipe umilitoare: ”Nu mă pot opri din plâns”

Un medic român care stă în Norvegia de 4 ani a relatat, într-o postare pe Facebook, drama prin care trece de luni de zile, din cauza reînnoirii actelor expirate.

Femeia se plânge că a fost trimisă în repetate rânduri să își facă programare pe site-ul instituției, dar că acesta funcționează defectuos și, din cauza numeroaselor erori, nu reușește să obțină o programare, iar la sediul Consulatului nu se pot face programări.

”Doar cu cererea pentru Titlu de calătorie am reusit să merg mai departe . Aceasta mi-a fost aprobata si am putut trece la pasul urmator, acela de a mă PROGRAMA EFECTIV PE SITE. Dau click și ce imi văd ochii? Un mesaj scris cu roșu: “Nu au fost găsite intervale disponibile în următoarele 12 luni de la data introdusă. Introduceți o alta dată și reluați căutarea”, spune Magdalena Irina Ibănescu.

”Sunt atât de obosită încât nici nu mă pot opri din plâns. Nu e ușor să lucrezi 100%, 8 ore pe zi(am reintrat in activitate cand fetita avea doar 6 saptamani), să iți alăptezi copilul noaptea din 2 in 2 ore și să îți dedici timp și Consulatului a carui funcționari sunt pusi acolo în principiu să critice sau să închidă telefonul în mijlocul conversației”, mai spune ea.

Femeia susține că nu are niciun act de identitate în acest moment, fapt care o împiedică să profeseze.

”CONCLUZIA: Sunt cetățean român (din păcate) în Norvegia fără niciun act de identitate valabil. Permis de conducere nu am, card bancar cu poză nu am (nu am înca 5 ani in Norvegia). Eu nu pot ridica nimic de la poșta pentru ca NU AM NICIUN ACT DE IDENTITATE! În momentul de față nu îmi pot ridica retețele de tip A necesare pentru a prescrie preparate pe baza de morfină”, spune românca.