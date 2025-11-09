Ştiai că mașinile moderne te spionează? Experţii te învaţă cum să eviţi această încălcarea a intimităţii

Ştiai că mașinile moderne te spionează. Sursa foto: Gettyimages

Mașinile moderne sunt dotate cu sisteme care îţi învaţă automat obiceiurile. Dacă nu eşti atent şi nu dezactivezi aceste filtre, atunci informaţii importante despre tine pot ajunge chiar publice. De exemplu: camerele de la bord îți urmăresc constant mișcările feței și ale ochilor. Când o altă mașină îți iese în cale, forțându-te să frânezi brusc, senzorii te asistă și înregistrează. Așteptând la un semafor, mașina observă când îți desfaci centura de siguranță pentru a-ți lua ochelarii de soare de pe bancheta din spate, potrivit AP.

Este greu de aflat exact câte date colectează o mașină modernă despre tine, potrivit Fundației Mozilla, care a analizat practicile de confidențialitate ale 25 de mărci auto în 2023. Aceasta a declarat că mașinile au fost cea mai proastă categorie de produse pe care grupul a analizat-o vreodată în ceea ce privește confidențialitatea.

Analiza cuprinde toate interacțiunile normale ale şoferului cu mașina — cum ar fi rotirea volanului sau deblocarea ușilor — dar și date de la serviciile conectate la bord, cum ar fi radioul prin satelit, sistemele de navigație GPS, dispozitivele conectate, sistemele telematice, precum și date de la senzori sau camere.

Primul lucru pe care șoferii ar trebui să-l facă este să fie conștienți de ce date colectează mașina lor, a declarat Andrea Amico, fondatorul Privacy4Cars, o companie de confidențialitate auto. Într-o lume ideală, șoferii ar citi manualele de instrucțiuni și documentația care vine cu mașinile lor și ar întreba dealerul despre ce se colectează.

Atenţie la setările de consimțământ

Colectarea și urmărirea datelor încep imediat ce conduceți o mașină nouă de la reprezentanță, șoferii consimțând fără să știe atunci când se confruntă cu meniuri de avertizare pe ecranele tactile de pe bord.

Experții spun că o parte din colectarea datelor este încorporată în sistem, vă puteți revoca consimțământul revenind la meniuri.

„Există permisiuni în setările dvs. asupra cărora puteți face alegeri”, a spus Lauren Hendry Parsons de la Mozilla. „Parcurgeți la nivel de detaliu și analizați acele setări acolo unde este posibil.”

De exemplu, Toyota spune pe site-ul său web că șoferii pot refuza ceea ce numește „Consimțământ pentru datele principale” prin intermediul aplicației Toyota. Ford spune că proprietarii pot opta să oprească partajarea datelor vehiculului cu compania accesând meniul de setări de pe bord sau prin aplicația FordPass.

BMW spune că setările de confidențialitate pot fi ajustate prin intermediul sistemului de infotainment, „pe un spectru între”, permițând toate serviciile, inclusiv datele de analiză, și niciunul.

Unii şoferi au renunţat la sistemele GPS

De exemplu, majoritatea oamenilor au trecut la sisteme de navigație prin satelit în locul hărților pe hârtie, deoarece „merită confortul de a putea ajunge din punctul A în punctul B foarte ușor”, a spus Hendry Parsons.

Dezactivarea urmăririi locației ar putea, de asemenea, să oprească funcții precum asistența rutieră sau să dezactiveze funcțiile aplicațiilor pentru smartphone, cum ar fi închiderea ușilor de la distanță, spune Consumer Reports.

BMW recomandă ca, dacă un proprietar optează pentru nicio partajare de date, „vehiculul său se va comporta ca un smartphone în modul zbor și nu va transmite nicio informație către sistemul de operare BMW”.

Resetaţi preferinţele când vindeți maşina

Când vine momentul să vă vindeți mașina sau să o schimbați cu un model mai nou, nu mai este la fel de simplu ca predarea cheilor și semnarea unor documente. Dacă aveți o mașină mai nouă, experții spun că ar trebui să faceți întotdeauna o resetare la setările din fabrică pentru a șterge toate datele, ceea ce va include și eliminarea oricăror conexiuni ale smartphone-ului.

Și nu uitați să anunțați producătorul despre schimbarea proprietarului.

Amico a spus că acest lucru este important deoarece, dacă vă schimbați vehiculul, nu doriți ca asigurătorii să îl asocieze cu profilul dvs. dacă dealerul permite clienților să îl ducă la teste drive.

„Acum, dosarul dvs. ar putea fi afectat de conducerea altcuiva - un străin complet cu care nu aveți nicio relație.”