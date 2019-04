Sute de comercianți au fost amendați, după ce au scos la vânzare preparate de pește alterate. Imagini șocante din timpul controalelor - VIDEO

Inspectorii de la Protecţia Consumatorului trag un semnal de alarmă pentru sănătatea românilor.

Cu doar câteva zile înainte de Florii, atunci când este dezlegare la peşte, inspectorii au confiscat 4 tone de peşte doar în Capitală.

Peşte congelat rupt în bucăţi şi fără nicio etichetă! Aşa au găsit inspectorii de la protecţia consumatorului peştele în marile magazine.

În urma acestor controale 435 de operatori economici care comercializează pește și produse din pește, controlați de ANPC.

În perioada 08-19.04.2019, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, la nivel național, o primă serie de acţiuni de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, şi modul de etichetare, prezentare publicitate şi comercializare a peștelui, preparatelor din pește preambalate și conservelor din pește, aceste verificări continuând și în perioada următoare.



Ȋn urma controlului desfăşurat, s-au înregistrat următoarele rezultate, până în acest moment:

 Au fost controlaţi 435 operatori economici, constatându-se abateri la 262 (60%) dintre aceştia;

 A fost verificată o cantitate de cca. 58 tone de pește, preparate și conserve din pește, din care 37% era comercializată în București și județul Ilfov;

 Din întreaga cantitate de 58 t, circa 18 t (31%) - mai mult de jumătate fiind din Capitală - nu indeplineau prevederile actelor normative în vigoare.;

 Din documentele de provenieță a mărfii a reieșit că peste 90 la sută din peștele controlat era din import.

Ca urmare a deficienţelor constatate, comisarii ANPC au dispus următoarele măsuri:

 oprirea temporară de la comercializare a unei cantități de 9 t de pește, preparate și conserve din pește, în valoare de peste 100.000 lei, până la remedierea neconformităţilor constatate;

 oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a 7,5 t de pește, preparate și conserve din pește, în valoare de circa 180.00 0 lei, care erau alterate sau depozitate în condiții improprii sau care prezentau data durabilității minimale depășită;

 aplicarea de 273 sancţiuni contravenţionale dintre care 130 avertismente şi 143 amenzi contravenţionale în valoare de 765.500 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

Principalele abateri constate în cursul acţiunilor de control au fost:

- pește cu data limita de consum depășită

- prezența unui procent de glazură (apă congelată sub formă de gheață) mai mare decât cel declarant

- acumulare de gheață în ambalaje (suplimentar față de procentul de gheață declarat)

- “arsuri de congelare” care scad valoarea nutritive a produselor

- conserve deformate

- comercializare de pește cu ambalajul deteriorat

- pește curățat necorespunzător

- peşte cu branhii înnegrite şi porţiunea din zona burţii neeviscerată în totalitate, cu ochii tulburi

- trunchi de pește cu urme de oxidare

- peşte (macrou congelat, hering congelat, cod Alaska trunchi) cu deficienţe de calitate: tegument exfoliat, arsuri de congelare, trunchi de peşte cu formă modificată)

- carne scoici Saint Jacques, produs ambalat, prezentând informații incorecte privind calibrul

În ceea ce privește informarea consumatorilor, în cursul acțiunilor de control s-au înregistrat următoarele abateri:

- pește congelat vrac - nu era însoţit de etichete cu elementele de identificare şi caracterizare

- nu erau menționate componentele cu efecte alergene la raionul cu vitrină asistată

- pește prezentat spre vânzare fără să fie însoțit de următoarele informații: denumirea specie, tara de proveniență, modul de recoltare

- conserve din pește la care eticheta nutrițională nu era tradusă în limba română

- neafișare prețurilor de vânzare

- neafișarea prețului/unitate de măsură la produsele din pește preambalate

- neconcordanțe între prețul afișat la raft și cel marcat pe bonul de casă

- lipsa traducerii în limba română a etichetei

- lipsa documente de proveniență

- nerespectarea condiţiilor de depozitare (nerespectarea regimului termic impus de producători)

Sfaturi pentru achiziționarea peștelui sau a produselor din pește

Pentru ca peștele și produsele din pește să nu prezinte un pericol pentru sănătatea consumatorilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vă recomandă să aveți în vedere următoarele:

- acordați o atenție deosebită aspectului exterior al produsului, pentru a vă forma o prima apreciere asupra gradului de prospețime

- nu achiziționați produse cu suprafață mâzguită, lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros și culoare modificate, aspect de vechi, semne de alterare (ex: ochii retractati in orbite, burta moale, branhii închise la culoare, miros modificat) etc.

- refuzați să cumpărați pește și produse din pește pentru care aveți îndoieli privind gradul de prospețime, calitatea și modul de informare prin etichetare

- urmăriți modul de etichetare a peștelui și produselor din pește și nu cumpărați produse preambalate neetichetate. Refuzați să cumpărați pește și produse din pește preambalate pe ale căror etichete nu este înscrisă data durabilității minimale/ data limită de consum sau dacă aceasta este modificată sau depașită

- la cumpărarea peștelui și produselor din pește, solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea produsului

- nu cumpărați produse preambalate etichetate incorect sau incomplet, fără menționarea tuturor ingredientelor și neînscrierea datei durabilității minimale pe etichetă.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor îi asigură pe cetățeni, că, netolerând nicio abatere de la prevederile legale, va monitoriza și în continuare, la fel ca până acum, piața și se va asigura de respectarea drepturilor consumatorilor, iar operatorii economici sanctionați se vor afla în continuare sub supravegherea comisarilor ANPC.