Tăriceanu, apel către guvernanţi: Trebuie să ne reîntoarcem la muncă!

"Nu am mai fost prin tara de cand cu starea de urgenta, dar pot spune ca in Bucuresti oamenii isi reiau, pe tacute, activitatile, fiecare cu ce fel de masuri de protectie isi poate incropi.

Am fost unul dintre primii care am spus ca este nevoie de izolare la domiciliu ca masura de limitare a raspandirii virusului. Nu pentru ca as fi doctor, ci pentru ca am vazut ce au facut altii la care pandemia era cu un pas sau doi in fata noastra. Guvernantii nostri au luat masura tarziu, ceea ce a produs probabil alte zeci de focare de infectie.

Vreau sa fiu tot printre primii care spune ca trebuie sa ne reintoarcem la munca. Nu spun ca trebuie sa ne reintoarcem maine, dar spun ca trebuie sa ne facem planuri sa ne reintoarcem cat mai curand. Ma enerveaza ca guvernantii refuza orice discutie pe acest subiect: care sunt cele mai bune masuri pe care le putem lua pentru ca dupa Paste sa ne intoarcem, poate treptat, la munca?", a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

"Este clar ca economia nu va porni la cheie, asa cum s-a oprit, ci va dura ceva timp pana cand toate domeniile vor lucra din plin, dar trebuie sa incepem de undeva si pas cu pas, cum spune dl Iohannis, sa ne reintoarcem la munca.

Dar pentru ca noi sa iesim din case si la munca, guvernantii trebuie sa faca lucruri. De exemplu, sa se asigure ca putem sa cumparam, la un pret decent, masti de protectie. Ar fi frumos sa ni le puna ei la dispozitie, macar pana la chenzina, dar nu avem asteptari de la ei. Mai tineti minte cum ne spuneau la inceputul crizei ca mastile de protectie trebuie sa le purtam doar daca avem simptome, iar in rest nu trebuie sa le purtam, pentru ca nu ne protejeaza? De ce? Pentru ca nu aveau masti sa dea personalului medical! Acum firmele lor si ale prietenilor lor au inceput sa aduca materiale de protectie si…surpriza!, mastile sunt foarte bune pentru protectie personala. Atata doar ca ele se vand la un pret echivalent greutatii lor in aur! Nu vreau sa-mi inchipui ca sunt atat de cinici incat sa ne opreasca sa mergem la munca doar pentru ca nu sunt capabili sa gaseasca masti!

De asemenea, sa gaseasca impreuna cu angajatorii si autoritatile locale, cele mai bune solutii de protejare pe traseul de acasa la munca si inapoi. Sa termine cu joaca de-a testele si sa inceapa sa testeze serios.

In rest, ii indemn pe guvernanti sa aiba mai multa incredere in romani, pentru ca aproape toti sunt constienti ca revenirea la munca nu inseamna revenirea la normalul pe care il stiam. Vom mai trai inca multe luni cu masca pe figura, pentru ca cel mai probabil asa va arata “normalul” in acest an!", apreciază liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.