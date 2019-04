Trei elevi români s-au calificat în finala la Olimpiada Geniilor, din SUA. Mai au nevoie de 4.000 de euro ca să poată participa

Foto: Arhiva Facebook/Genius Olympiad

Trei elevi ai Colegiului Naţional "Octavian Goga" din Sibiu, sub coordonarea profesoarei Florentina Ileşan, au reuşit performanţa de a se califica în faza finală a Olimpiadei Geniilor (Genius Olympiad) care va fi organizată de Oswego State University of New York, între 17 şi 22 iunie.



Alexandru Rădac, Daniel Marpozan şi Codrin Muntean, elevi în clasa a X-a la matematică-informatică, formează echipa herotech şi s-au calificat cu două proiecte, unul la Secţiunea Robotics iar al doilea la Secţiunea Science.



"Primul proiect are la bază construirea unui robot care va participa în două probe, una în care va trebui să îndeplinească o misiune autonomă, iar a doua în care el va fi teleghidat de echipă. Al doilea proiect oferă o soluţie la o mare problemă din zilele noastre, economisirea energiei electrice, printr-un sistem fezabil, care se poate monta în orice casă, numit Smart House Lighthning", a declarat Daniel Marpozan.



Rezultatul lor este cu atât mai meritoriu cu cât rata de acceptare a proiectelor depuse în total, din toată lumea, a fost de doar 53%. Numărul de ţări din care au fost trimise proiecte a fost în acest an de 74, potrivit elevilor.



Cei trei liceeni speră să obţină un rezultat bun la concursul din SUA.



La Secţiunea Robotică, cei trei liceeni au creat un robot pompier, care trebuie să intervină într-un incendiu, să salveze victime, fără să pună în pericol viaţa vreunui pompier. Cu alte cuvinte, robotul creat de ei poate fi teleghidat, este prevăzut cu dispozitive în aşa fel încât să găsească singur victimele, să le ridice şi să le scoată din foc, fără să fie nevoie ca vreun pompier să se expună pericolului.



Pentru Secţiunea Science-Innovation, echipa herotech va prezenta un sistem inteligent de economisire a energiei electrice, care poate controla luminile dintr-o casă, prin intermediul unei reţele de senzori, sistem ce ar putea face viaţa în viitor mai simplă pentru oameni şi mai prietenoasă cu mediul. Practic, cei trei au creat un sistem inteligent pe bază de bariere în infraroşu, prin care se controlează în mod automat luminile dintr-o locuinţă şi care ţine evidenţa numărului de persoane din încăpere. Este vorba de un modul care se montează pe uşa de la intrare şi care monitorizează nevoia de electricitate în funcţie de numărul de persoane dintr-o încăpere. Deja acest proiect a fost premiat în România de o companie multinaţională.



Daniel Marpozan a creat partea de electronică a proiectului, Codrin Muntean, partea de programare, iar Alexandru Rădac a realizat designul şi partea de mecatronică. Cei trei liceeni au dobândit cunoştinţe din domeniul electronicii şi mecatronicii la Palatul Copiilor din Sibiu.



Membrii echipei au mai participat la numeroase competiţii de programare, la olimpiade şcolare şi concursuri. Recent, cei trei au câştigat premiul 1 la concursul regional "Fii o săptămână profesor de Ştiinţe" şi la Festivalul regional "Adriana Popa", secţiunea Ştiinţe.



Pentru a participa la Olimpiada Geniilor din SUA, cei trei copii şi profesorul îndrumător mai au nevoie de 4.000 de euro. Până în momentul de faţă, echipa a primit ajutor financiar din partea unor sponsori.



Cei care vor să îi ajute pe tineri să participe la Genius Olympiad o pot face donând RON în contul: RO65RNCB0232157684360001, Banca Comercială Română S.A., Cod SWIFT:RNCBROBU. Alternativ, firmele/instituţiile/persoanele interesate pot sprijini direct elevii şi profesorul îndrumător prin intermediul Asociaţiei "Prietenii Goga". Cei interesaţi trebuie să se adreseze profesorului coordonator Daniela Florentina Ileşan la [email protected]