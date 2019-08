Ultimul mesaj postat de Adrian înainte de a-și da foc în mașină: „Îmi pare rău pentru ceea ce voi face şi ştiu ca sunt un laş dar nu ştiu ce altceva sa fac“

Foto: Facebook

Adrian a luat o decizie șocantă de a-și pune capăt zilelor, din cauza neînțelegerilor cu tatăl său. Înainte de a-și da foc în mașină, tânărul a înregistrat un mesaj prin care își cere scuze pentru gestul său.

„Îmi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am greşit. Taţilor de băieţi nu ii faceţi copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu, nu am fost eu cel mai bun copil dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei băieţi dar mai au nevoie de putina iubire părintească. Îmi pare rău pentru ceea ce voi face şi ştiu ca sunt un laş dar nu ştiu ce altceva sa fac“, a scris Adrian la postarea unde a lăsat o înregistrare video cu mesajul său de adio.

„Tatăl meu m-a adus la un nivel la care nu credeam că o să ajung. De 10 ani, el tot aceleaşi jigniri şi critici le are la adresa mea. Niciodată nu m-a apreciat sau mi-a zis nişte vorbe care să mă îndrume. De fiecare dată numai critici şi înjurături. Este un alcoolic incredibil. De când e plecat în Italia, parcă a înnebunit de tot: numai să bea, să ţipe şi să mă înjure. Am încercat mai multe metode să scap de el, dar nu am reuşit. M-a distrus mintal, nu mai ştiu ce să fac. Îmi pare rău“, s spus tânărul în video.

