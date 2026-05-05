Un deținut condamnat pentru viol a fost împușcat mortal de polițiști, după ce a evadat de la un punct de lucru din Craiova

Publicat la 23:13 05 Mai 2026 Modificat la 23:13 05 Mai 2026

Deţinutul care a evadat de la un punct de lucru din Craiova a fost identificat de poliţişti după mai bine de patru ore de căutări, aceştia executând focuri de armă pentru a-l prinde, iar bărbatul a decedat, informează Agerpres.

„În urmă cu câteva minute, bărbatul a fost identificat în extravilanul comunei Brabova, din judeţul Dolj, iar la vederea poliţiştilor a fugit către o pădure de la marginea localităţii. Având în vedere somaţiile legale efectuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, Secţiei nr.2 Poliţie Rurală Breasta şi luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, de care bărbatul nu a ţinut cont, au fost efectuate focuri de avertisment şi foc îndreptat asupra sa, în urma căruia acesta a decedat”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj.

Conform aceleiaşi surse, a fost informat procurorul criminalist din cadrul Pachetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care a preluat cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale.

Deţinutul condamnat pentru viol a evadat, marţi, de la un punct de lucru de pe strada Corneliu Coposu. Potrivit IPJ Dolj, bărbatul de 37 de ani executa o pedeapsă cu închisoarea de 11 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de viol.