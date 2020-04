Un medic din Constanța a acceptat să opereze o fetiță cu COVID-19: „I-am spus soției să nu mă mai aștepte!”

Copila de șapte ani a ajuns la spital cu dureri abdominale și medicii au ajuns la concluzia că suferă de apendicită acută gangrenoasă perforată care trebuia operată urgent.

Părinții le-au spus cadrelor medicale și că au călătorit în străinătate și în urma radiografiei pulmonare care a arătat modificări, a fost testată pentru coronavirus, analize care le-au confirmat doctorilor suspiciunea de infecție cu temutul COVID- 19.

Chiar dacă au fost conștienți de pericolul la care se expun, doctorii și asistenții din echipa de intervenție coordonată de chirurgul pediatru Florin Daniel Enache nu au stat pe gânduri și au intrat în sală pentru a o salva pe fetiță. Toată acțiunea s-a desfășurat contracronometru, în condiții sporite de siguranță cu echipamente suplimentare de protecție.

“În momentul în care am fost sunat de conducerea spitalului, mă pregăteam să iau prânzul cu familia. I-am spus soției să nu mă mai aștepte, i-am spus că voi opera un copil infectat cu COVID-19. A început să plângă. Aș minți dacă aș spune că nu m-am temut. S-a întâmplat totul pe repede înainte, nu ne-am gândit decât că trebuie să salvăm viața copilului. Cel mai greu a fost să operăm cu acel combinezon impermeabil în care transpiri din toți porii. Pe lângă echipamentul uzual, am purtat combinezon, 3 perechi de mănuși, 3 rânduri de halate sterile, câte două măști, papuci de sală, câte două rânduri de șoșoni sterili și unii dintre cei din echipă au simțit nevoia să se protejeze suplimentar și pe lângă acești șoșoni, și- au acoperit picioarele și cu saci din plastic.

Nu puteam să respir, transpiram din toți porii, mâinile îmi transpirau și erau foarte reci, nu îmi mai simțeam degetele. Am fost nevoit să iau o pauză de câteva secunde pentru că nu mai puteam să suturez operația. Intervenția a durat 40 de minute și am luat pauze de câteva secunde la fiecare 10 minute pentru că simțeam că mă sufoc.

Mă bucur ca împreună cu colegii mei am făcut totul ca la carte și am reușit să evităm un scenariu sumbru și le mulțumesc tuturor. Nu s-a pus nicio clipă problema să nu o operăm.

Primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit din operație a fost să intru în duș. M-am spălat și dezinfectat timp de 40 de minute, la fel cât a durat operația. Pare exagerat dar așa am fost sfătuiți să facem. M-am îmbrăcat apoi cu echipament curat și mi-am sunat familia. M-am gândit inițial să nu merg acasă, dar după discuțiile cu specialiștii care s-au asigurat că ne luăm toate măsurile de siguranță în timpul intervenției, am hotărât să merg totuși acasă. Copiii mei mă așteptau cu nerăbdare. De fiecare dată când intru pe ușă, mă spăl și mă dezinfectez timp de 30 de minute, abia apoi îi iau în brațe”, a povestit medicul Florin Daniel Enache.

Copila infectată cu COVID- 19 a fost operată pe data de 28 martie iar după o săptămână, testul la coronavirus a ieșit negativ și a fost externată din Spitalul Județean de Urgență Constanța unde s-a recuperat după intervenția chirurgicală într-un salon special amenajat pentru astfel de cazuri. Fetița se află încă în izolare, acasă, împreună cu părinții ei.