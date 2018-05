Un tânăr de 19 ani, mărturisiri cutremurătoare despre viața lui. Băiatul îşi acuză mama că i-a ucis fratele

Un tânăr de 19 ani ar fi trecut prin chinuri groaznice din cauza părinților lui. Laurențiu ar fi fost sclavul familiei.

Atunci erau fraţii mei acasă, ceilalţi mai mici şi le-am cerut bomfaierul şi am tăiat lanţul pentru că mi-au pus lacătul la lanţ. Dacă punea sârmă eu trăgeam cu dinţii. Dacă vedeaţi atunci cum erau mâinile, nu erau cum e acum, erau învineţite se vedea şi formă la lanţ pe ele. Mi-a pus un lanţ de gât şi mâinile erau legate de salcie aşa şi picioarele erau întinse aşa. Când le ceream apa, nici apa nu-mi dădeau. A zis că ea are nevoie doar de bani, nu şi de copii, copiii îi face doar pentru bani. Atunci de ziua mea m-am simţit rău, am zis: uite e ziua mea şi eu sunt chinuit ca un câine, nici câinele nu cred că e chinuit ca mine aşa. Cei de la protecţia copilului m-au găsit acolo, dar nu numai pe mine, erau 5 şi mai am patru la Brăila." a spus Laurenţiu la Acces Direct.

Băiatul nu ar fi fost singurul copil al familiei cu această soartă, ci și ceilalți frați ai lui, 11 la număr, ar fi fost părăsiți. Îl doare sufletul, inima, tot corpul, atunci când spune acest lucru, la fel cum îl doare și moartea a doi dintre frații săi.

"Unul am înţeles de la vecinii din sat că l-a omorât ea, era mic. S-a îmbătat, s-a culcat pe el şi l-a omorât ea. Şi al doilea a murit, zicea că a fost deochiat, era mai mare, era o fată." a mai povestit Laurenţiu.