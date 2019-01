Un vameș din Cluj a văzut că părinții cărau mai multe genți voluminoase, cu aparatură medicală. A întrebat la ce folosește, după care a făcut ceva uluitor: "Nu mi-a spus niciodată Tată!"

Mihai e un bebeluș minunat care se luptă cu o boală cumplită. Amiotrofie spinală (Spinal Muscular Atrophy, SMA. Povestea lui a stârnit valuri de emoție anul trecut, iar efortul părinților săi este eroic. Zilele trecute, aceștia au avut parte e un moment emoționant.

"Toți am fost învinși, la un moment dat în viață. Toți avem vise întrerupte. Deziluzii. Lupte pierdute. Nu se văd în pașaport, dar ne-au definit ca oamenii care suntem astăzi.

Să vedeți cum a ajuns Mihai în brațele agentului de securitate...

Călătoria cu Mihai implică și căratul unor genți voluminoase, cu aparatură medicală. Pentru eventualele situații de urgență, medicul a prescris purtarea aparaturii cu noi la bord, în avion. Ca atare, e greu să trecem neobservați, târând după noi stive de valize și valizuci.

La Security check e și mai nostim, pentru că fiecare geantă trebuie desfăcută. Asta s-a întâmplat și alaltăieri, când am decolat din Cluj. Agentul ne întreabă: Dar de ce aveți nevoie de toate astea? Pentru că băiețelul cel mic are o boală rară (de regulă, explicația este suficientă). Agentul insistă: Ce boală? Începem să explicăm: amiotrofie spinală, corpul lui nu este capabil să producă suficientă proteină pentru mușchi, se mișcă mult mai puțin decât un copil sănătos, sunt afectați mușchii respiratori, poartă orteză pentru că nu stă drept... Pe măsură ce explicațiile curg, figura agentului se umanizează din ce în ce mai mult. Până devine fratele nostru: “Știți, și eu am trei copii. Dar sufletul meu este băiețelul de 12 ani. Are autism. Nu mi-a spus niciodată Tata... Vă doresc să găsiți o speranță... Pot să îl țin și eu în brațe pe micuț?”.

Mai aveam o oră până la îmbarcare. De ce să nu profităm de răgaz ca să ne facem prieteni noi?

