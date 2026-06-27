Unele companii își testează viitorii angajați cu poligraful. Cât este de legal să o facă

Testul poligraf începe să fie folosit în procese de recrutare din România. Foto: Getty Images

Testul poligraf începe să fie folosit în procese de recrutare din România, inclusiv pentru joburi fără legătură cu securitatea sau gestionarea de valori. Deși angajatorii spun că testul este opțional, refuzul poate însemna eliminarea din procesul de selecție. Sindicaliștii spun că practica este abuzivă și cer interzicerea folosirii poligrafului în recrutare.

Utilizarea testului poligraf în procesele de selecție și recrutare de către unele companii a generat reacții intense pe rețelele sociale, după ce o tânără din București a împărtășit propria experiență.

Andreea Popovici, candidată pentru un loc de muncă: La prima conversație mi s-a spus că vor fi mai multe etape: un test de aptitudine, adică să vadă cunoștințele mele în domeniu, ceea ce mi se pare relevant, urmat de un test IQ, iar la final că va fi și un test poligraf. Ultima probă care consta în destul poligraf mi s-a părut destul de stresantă.

Deși i s-a spus că testul este opțional, aceasta susține că a simțit că refuzul i-ar putea reduce șansele de angajare. Mai mult, întrebările nu s-au limitat la experiența profesională, ci au ajuns și în zona vieții personale.

Miruna Tocileanu, avocat: Spre exemplu, dacă în cadrul testului poligraf candidatul este întrebat chestiuni ce țin de afilierea politică, de orientare sexuală, de orientare religioasă, aceste reprezintă ingerință în viața personală, informațiile fiind irelevante din punct de vedere profesional și protejate inclusiv din perspectivă GDPR.

Acest lucru însă ridică o întrebare cât de departe pot merge - angajatorii pentru a-și verifica viitorii angajați?

Andreea Popovici, candidată pentru un loc de muncă: Am primit foarte multe mesaje după de la alți oameni care au trecut prin același proces, care au spus că au făcut și testul poligraf și le-au dat rezultate eronate și pe acest motiv nici nu au fost angajați.

Testele poligraf sunt folosite de foarte mulţi ani în anumite domenii precum transportul de valori, amanet sau sectorul financiar, unde angajatorii invocă nevoia de verificare a onestității candidaților.

Alexandru Dragoș, psiholog examinator poligraf: Sunt firme care utilizează poligraf atât la recrutare cât și periodic. Angajații sunt testați o dată pe an, de exemplu, tocmai pentru a se asigura că sunt respectate regulile, regulamentele de funcționare ale companiilor respective și totodată foarte important cu scop de prevenție.

Reprezentanții sindicatelor cer sancționarea firmelor care recurg la aceste practici în timpul recrutării, considerându-le o încălcare a dreptului la viață privată.