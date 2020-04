Valoarea amenzilor până pe 19 aprilie, cât impozitul pe profit din februarie

Potrivit informatiilor din spatiul public, autoritatile au aplicat in mai putin de o luna, respectiv in intervalul 24 martie - 19 aprilie, aproximativ 200 de mii de amenzi persoanelor care nu au respectat regulile impuse de ordonantele militare.

Astfel, valoarea totala a amenzilor a fost de aproape 400 de milioane de lei. Aproximativ egala cu suma incasata in luna februarie pe impozitul pe profit si de doua ori mai mare decat cea incasata din taxele vamale.

Numai in noaptea de Paste, adica in noaptea de 18 spre 19 aprile, au fost aplicate nu mai putin de 3.384 de amenzi si au fost intocmite 234 de dosare penale. Am vayut cu totii ca au existat in unele locuri derapaje foarte mari de la regulile de distantare sociala.

Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică, până pe 19 aprilie, organele de ordine din România au emis 198.751 amenzi în valoare de 380 de milioane de lei.

În februarie, lună în care veniturile publice încă n-au fost afectate grav de criza coronavirusului, potrivit execuției bugetare, au fost încasați 402 milioane de lei din impozitul pe profit și 184,2 milioane de lei din taxe vamale.

Asadar multe amenzi, in cuantum foarte mare, lucru care ar putea fi interpretat ca exces de zel din partea fortelor care asigura ordinea publica. Purtatorul de cuvant al politiei Romane a precizat in cadrul unei declaratii publice faptul ca politistii sunt sfătuiți să respecte drepturile și libertățile cetățenilor, să analizeze obiectiv fiecare caz în parte și să aplice măsurile legale doar atunci când situația o impune.

De mentionat este ca Procentul ar putea deveni și mai ridicat, ca urmare a cresterii starii de nervoyitate in cayul nora dintre cetateni si ca urmare a cresterii nivelului amenzilor incepand cu luna aprilie

Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare au ajuns la minimum 2.000 de lei și maximum 20.000 de lei, față de minimum 100 de lei și maximum 5.000 de lei, cât erau in martie. Amenda minimă pentru persoanele juridice incepela 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoane juridice a ramas la 70.000 de lei.