Marcel Vela: Este evident că au fost abuzuri din partea Poliției în perioada stării de urgenţă, dar nu le tolerez

"Am luat măsuri ca să nu se facă abuzuri. Că ele se fac este un lucru evident, pentru că sunt foarte mulți tineri care au făcut doar șase luni Școala de Poliție și acum sunt pe teren, pentru că am avut nevoie de cadre, să acoperim toate misiunile. Este o muncă titanică la nivel național", a declarat Marcel Vela, potrivit rfi.ro.

Ministrul de Interne spune că abuzurile sunt anchetate, pentru că nu le tolerează.

"Unde am fost sesizați că s-au făcut abuzuri se fac cercetări de către inspectoratele județene, fie că au fost amendați de Poliție sau de Jandarmerie, Poliția de Frontieră. Unde au fost abuzuri la Polițiile Locale am sesizat primăriile de care aparțin polițiile respective. (...) În tot cazul, la fiecare abuz sesizat am luat atitudine (...) Nu tolerez abuzurile", a asigurat Vela.