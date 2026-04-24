Veniturile românilor nu mai ţin pasul cu scumpirile. La ce servicii au renunţat oamenii, pentru a-şi plăti facturile şi impozitele

Românii decontează din propriul buzunar crizele globale suprapuse, la care se adaugă şi conflictul politic din ţara noastră. Veniturile nu mai ţin pasul cu scumpirile, astfel că oamenii renunţă la cheltuielile pe care nu le consideră necesare, pentru a-şi putea plăti facturile lunare. Consumul, motorul economiei, este acum în picaj. Consumul în servicii a scăzut, în luna februarie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 6,2% .

Românii au renunţat la multe servicii, cum ar fi frecventarea saloanelor de înfrumuseţare, unde consumul a scăzut cu 22%. Iar în sectorul HoReCa avem o scădere de 12%.

Dar cele mai proaste vânzări, de la pandemie încoace, sunt în retail, în supermarketuri. Pentru luna februarie, avem o scădere de 6,2%. Ceea ce se simte şi în coşul de cumpărături. Dacă, în 2025, o familie plătea 550 lei pentru un coş săptămânal, în 2026 aceeaşi familie îşi permite doar 500 lei, adică o economie, în medie, de 50 lei pe săptămână.

Românii sunt mai atenţi la sumele pe care le scot din buzunar pentru a face faţă facturilor lunare, dar şi impozitelor.

Cele mai mari scăderi în servicii

serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare: -22,3%

activităţile hotelurilor şi restaurantelor: -12,1%,

activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative: -9,2%,

activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană: -5,9%.

Scenariu negru pentru inflaţie şi leu

Potrivit indicatorului de încredere macroeconomică, realizat de Asociația CFA România, economiştii se aşteaptă la o creştere a inflaţiei în urmatoarele 12 luni: 47% dintre participanți anticipează majorarea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia, în timp ce 37% anticipeaza scădere.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 14% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1303 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1644 lei pentru un euro.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 s-au redus la valoarea medie de 0,7%. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.

Iar prognoza pentru barilul de petrol este de 103 dolari, în următoarele 12 luni.