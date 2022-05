Viaţa bolnavilor care trebuie operaţi, pusă în pericol din cauza lipsei de sânge. Cum putem deveni donatori

Medicii susţin că, după pandemie, a crescut numărul intervențiilor chirurgicale, astfel că nu de puține ori rămân fără sânge şi sunt nevoiţi să amâne operațiile.

Studiile arată că în România doar patru persoane din 10 sunt înscrise pe lista donatorilor de sânge.

Criza acută de sânge este un alt gol al sistemului medical românesc de care se lovesc atât bolnavii cât şi aparţinătorii.

Nu de puţine ori, rudele sunt nevoite să caute cu disperare donatori pentru a-i salva pe cei dragi.

"Am avut un copil, unde pur şi simplu nu am avut tipul de sânge de care copilul avea nevoie şi am spus părinţilor acest lucru. Dânsul a luat 300 de apropiaţi, prieteni care au mers la centrul de transfuzii", spune Cătălin Cîrstoveanu, șef Secția de Terapie intensivă nou-născuți, Spitalul Marie Curie.

Lipsa de sânge a dus la amânarea mai multor intervenţii chirgicale de la Spitalele Fundeni, Bagdasar Arseni şi Marie Curie.

"Fiind o secţie cu specific chirurgical şi boli severe, avem nevoie de transfuzii de sânge sau uneori operaţia în sine nu se poate desfăşura fără transfuzie", explică dr. Cătălin Cîrstoveanu.

"De vreo câteva săptămâni, au început să reapară problemele la grupele mai rare, în special grupele cu Rh negativ: A negativ, B negativ. Şi, practic, în fiecare zi, stocurile nu sunt suficiente", atrage atenţia Florin Bica, purtător de cuvânt la Spitalul Bagdasar-Arseni

Şansele de supravieţure ale bolnavilor în stare gravă se reduc semnficativ atunci când spitalele nu au cum să îi ajute cu sânge.

La Centrul de transfuzii din Bucureşti ajung zilnic peste 200 de persoane, dar cu toate acestea numărul donatorilor este prea mic în comparaţie cu cererea.

De multe ori se pierde timp preţios şi din cauza lipsei de comunicare, spun reprezentanţii Centrului de Transfuzii.

Toţi cei care vor să doneze sânge pot merge la Centrul de Transfuzii din Capitală, de luni până vineri, între orele 7:30 - 13:30. Sângele donat ajută în fiecare an aproape un milion de bolnavi.

Condiţiile în care puteţi deveni donator de sânge