Viorica intra des în casa lui Gheorghe Dincă, până într-o zi când bărbatul i-a oferit bani ca să facă dragoste cu el.

A fugit mâncând pământul! Asta i-a fost probabil salvarea.

„Am lucrat pentru Gheorghe Dincă timp de trei luni, pentru că aveam nevoie de bani. M-a întrebat dacă sunt de acord să-i gătesc. I-am gătit dimineaţa şi seara. Era un om bun, era un om calm, era un om liniştit, râdea, zâmbea cu noi”, a povestit Viorica Stoian la Digi 24.

Femeia a povestit că în momentul în care Dincă i-a propus să întreţină relaţii sexuale cu el în schimbul banilor a renunţat să mai munceasă pentru el şi că bărbatul nu i-a purtat pică pentru asta, ci, din contră, când se întâlneau pe stradă o saluta. „Nu am mai vrut să merg la el pentru că s-a făcut al dracului.... Mi-a oferit nişte bani în schimbul a altceva... propuneri indecente. Atunci am plecat. N-a fost nicio problemă să plec. A venit după o săptămână la mine acasă şi mi-a spus să mă întorc să gătesc, pentru că avea oameni la lucru. Când am fost eu la el, ridica gardul, făcea curăţenie, nu era mizeria care este acum“, mai spune femeia.